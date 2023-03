Bruut, tactloos, strijdvaardig: Nobelprijswinnaar Martinus Veltman was het allemaal, leert zijn biografie ★★★★☆

Martinus Veltman. Beeld Joost van den Broek

‘Astronomen weten niets van gravitatie. Eén ding kunnen ze echter fantastisch: plaatjes maken. Wat ze daarop zien weten ze ook niet echt, maar dat laten ze niet merken.’ Aldus Nobelprijswinnaar Martinus (‘Tini’) Veltman tijdens de Paradisolezing van 1995. De fysicus behoorde toen al tot de Bekende Nederlanders, al moest zijn Nobelprijs nog komen. Een dwarsligger, een bruut, strijdvaardig, tactloos. Veltman was het allemaal. Én een Nobelprijswinnaar. Niet gek voor een jochie uit het Brabantse dorpje Baardwijk.

In Dirk van Delfts biografie Verrek dat is ’t! lezen we dat de natuurkundeleraar eraan te pas moest komen om vader Veltman ervan te overtuigen dat zijn zoon te slim was voor de technische school. Maar studeren? De boekhouder van de plaatselijke Van Haren-schoenenfabriek vertelde Tini geruststellend dat als het niks zou worden daar in Utrecht, hij altijd nog schoenverkoper kon worden. Het werd ook bijna niks. De colleges waren saai en zwaar verouderd en de beroemde wiskundige Hans Freudenthal duldde geen tegenspaak. Dan moest je net die dwarse Brabander hebben.

Over de auteur

Marcel Hulspas is recensent non-fictie voor de Volkskrant.

Na zijn afstuderen vertrok Veltman naar het Cern-lab bij Genève om te promoveren. En ook met zijn promotor kreeg hij slaande ruzie. (Het verhaal gaat dat ze elkaar een keer in een nauw gangetje tegenkwamen, en dat beiden toen minutenlang weigerden om voor de ander een stap opzij te zetten.) Maar ook op wetenschappelijk gebied toonde hij zich een dwarsligger, voortbuffelend waar anderen allang waren afgehaakt.

Wetenschappelijke doorbraak

Toen de student Gerard ’t Hooft in 1969 aanklopte voor een promotiebaan, zette Veltman hem op een volgens velen dood spoor. Dat bleek het allesbehalve. De stugge rekenaar Veltman en de ideeënman ’t Hooft zorgden samen voor een wetenschappelijke doorbraak. In goed Nederlands: ze bewezen de renormaliseerbaarheid van de Yang-Mills-theorieën voor de elektromagnetische zwakke wisselwerking. En dat met behulp van een theoretisch bedenksel dat al zo’n acht jaar werkeloos in de vakliteratuur rondhing: het higgsdeeltje.

Veltman presenteerde zijn geniale promovendus tijdens een internationale conferentie in de Rai en moest daarna toezien hoe de media er met deze welbespraakte jongen vandoor gingen. Het was zuur. En ’t Hooft bleef daarna ook nog de aandacht trekken met ideeën als magnetische monopolen en het holografisch principe. Het kwam nooit meer goed tussen die twee.

De hoge-energiefysica was (en is) een moordend vakgebied. Erkenning voor het werk speelt een cruciale rol in de carrière, maar die komt je niet aanwaaien. Veltman speelde een hoofdrol in het op de kaart zetten van Europees onderzoek, naast het Amerikaanse. Hij kon zich vreselijk kwaad maken wanneer Amerikaanse onderzoekers weer eens deden alsof zij alles bedacht hadden, of wanneer ze gewoon valsspeelden. Dat kwam regelmatig voor; Dirk van Delft geeft er in zijn biografie de nodige voorbeelden van. Maar Veltman, zo schrijft hij, ‘liet zich niet door de Amerikanen intimideren, bood tegenspel en eiste zijn plek op’.

Steeds bekender

Wetenschappers houden dergelijke ruzies graag binnenskamers, maar Van Delft moet er wel uitgebreid op ingaan en dat maakt Verrek dat is ’t! naast een onderhoudend ook een leerzaam werk voor iedereen die wil weten hoe het er écht aan toegaat in de wereld van de wetenschap (en het niet erg vindt dat hij nooit zal weten wat ‘de renormaliseerbaarheid van de Yang-Mills-theorieën voor de elektromagnetische zwakke wisselwerking’ nu precies betekent).

Veltmans werk met Gerard ’t Hooft was zeker Nobelprijswaardig. Maar in 1979 ging deze prijs naar drie andere grootheden op het gebied van de zwakke wisselwerking en leken Veltmans kansen verkeken. In 1997 keerde hij terug naar Utrecht, de thuisbasis van Gerard ’t Hooft. Die sprak in de Volkskrant de hoop uit dat hij zijn oude promotor nooit in de lift zou tegenkomen. Twee jaar later was er dan toch die prijs, voor beiden. Studeerkamergeleerde ’t Hooft bleef onzichtbaar; de dwarse Brabander werd nóg bekender. Hij hield van ontregelen en van ontregelaars. In 2002 presenteerde hij naast Wim T. Schippers de Nationale Wetenschapsquiz.

Veltman stierf op 4 januari 2021. Vanwege covid werd het een afscheid in kleine kring. Zijn bijna 100-jarige collega-Nobelprijswinnaar Frank Yang noemde hem koppig, vasthoudend, maar altijd eerlijk. ‘Wij allemaal zullen hem missen.’

En de astronomen? Die hebben nog steeds geen flauw benul van gravitatie.

Dirk van Delft: Verrek dat is ’t! – Het strijdvaardige leven van Nobelprijswinnaar Martinus Veltman. Prometheus; 365 pagina’s; € 32,50.