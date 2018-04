Britse schrijver Hilary Mantel, die als eerste vrouw twee keer de Man Booker-prijs won, geeft Van der Leeuw-lezing

De 65-jarige Mantel is de eerste Brit en eerste vrouw die twee keer de Man Booker prijs won. De eerste keer in 2009 voor haar roman Wolf Hall over de opkomst van Thomas Cromwell als machtigste persoon aan het hof van Hendrik VIII van Engeland en drie jaar later voor Het boek Henri, het tweede deel van de Cromwell-trilogie. Het thema van de lezing The Mirror and the Light is ook de titel van deel drie van deze trilogie, die in 2019 wordt verwacht.



Coreferent is de historicus en non-fictie auteur Annejet van der Zijl. Zij is schrijver van de bestsellers Anna (over Annie M.G. Schmidt) en Sonny Boy.



De lezing is een initiatief van de stad, de provincie, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Stichting Martinikerk en de Volkskrant. De Stichting Van der Leeuw-lezing stimuleert cultuur in Groningen.



Gratis kaarten zijn vanaf eind september verkrijgbaar.