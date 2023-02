Bret Easton Ellis, auteur van American Psycho, is na dertien jaar terug met een nieuwe roman: ‘Schrijven is mijn medicijn’

Bret Easton Ellis: ‘Op mijn 17de werd ik een verzinner, een fantast. Ik ging de rol van hetero spelen om mezelf te beschermen. Het waren de eerste stappen richting mijn schrijverschap.’ Beeld Fabrice Dall’Anese / Getty

‘Mijn God, wat een baksteen van een boek! Wie léést er in vredesnaam boeken van een dergelijke omvang? Toen ik het in december kreeg toegestuurd verbaasde ik me al over het formaat, maar nu ik het zo zie liggen… Ziet er wel goed uit, trouwens. Mooi ontwerp.’

Met licht gespeelde verbijstering kijkt Bret Easton Ellis – nippend van zijn bronwater, gekleed in een sportoutfit, maar zelf niet echt afgetraind – naar het exemplaar van Scherven dat op tafel ligt en een maand eerder verscheen dan het zojuist uitgekomen Amerikaanse origineel, The Shards. Het is zijn eerste roman in dertien jaar en hij had nooit verwacht dat hij het zou schrijven. Tijdens interviews met de Volkskrant over zijn roman De figuranten (Imperial Bedrooms) en de essaybundel Wit (White) liet hij er geen twijfel over bestaan: de pijp was leeg, wat romans betreft.

Na dertien jaar weer een nieuwe roman. Een verrassing, waarschijnlijk ook voor uzelf?

‘Mijn romans komen voort uit de emotionele toestand waarin ik tijdens het schrijven verkeer; uit pijn, verwarring, lust of een onbeantwoorde liefde. Op een bepaald moment dient zich dan een roman aan die mij helpt mijn leven te begrijpen.

‘Zo is het gegaan vanaf Minder dan niks. Dat boek schreef ik als tiener, niet omdat ik dacht dat het ooit uitgegeven zou worden, maar omdat ik het geweldig en tegelijk noodzakelijk vond om te schrijven. Ik weet dat het dramatisch klinkt, maar schrijven was een manier om mezelf geestelijk gezond te houden, om mezelf te redden. Fictie als medicijn tegen de werkelijkheid.

‘Toen Minder dan niks werd gepubliceerd, wist ik vrij precies welke andere romans ik nog wilde schrijven en dat heb ik in de jaren die volgden ook gedaan. Sommige schreven zich als het ware vanzelf, maar bij mijn kortste roman, De figuranten, was het een acht jaar lange, uiterst moeizame strijd. Na afloop was ik kapot.

‘Het was tijd voor een volgende fase, vond ik. Ik wilde films maken, regisseur worden. Mijn grootste fout, achteraf. Ik verknoeide mijn beste jaren, als veertiger, aan Hollywood. Daar werkte ik aan een miniserie, een televisieshow, probeerde een film te regisseren, maar niets kwam van de grond. Ik kreeg goed betaald voor de scripts die ik schreef, maar er werd telkens niets mee gedaan. Rond 2019 bracht ik dat niet langer op.’

En toen brak in maart 2020 de coronapandemie uit en ging de wereld in lockdown.

‘Precies. Ik had sinds een aantal jaren een podcast, maar daarvoor kon ik ineens geen gasten meer uitnodigen. Na een paar afleveringen over het virus te hebben gemaakt, was ik ook daar wel klaar mee. Uit pure verveling ging ik het internet op: oude klasgenoten opsporen. Ik wilde niet met ze in contact komen, maar gewoon weten hoe het ze vergaan was sinds onze schooltijd. Sneu eigenlijk, om dat op je 55ste, 56ste te doen. Misschien ben ik nooit volwassen geworden, misschien is dit juist de leeftijd waarop je gaat terugblikken.

‘Ook googlede ik de plekken waar we elkaar vroeger zagen. De cafés, restaurants, de bioscopen, de clubs, de coffeeshops, de boekwinkels, de platenwinkels, de winkelcentra: ze waren niet gewoon gesloten wegens corona, maar bleken compleet verdwenen. Mijn hele jeugd was weg! En toen, tja, toen werd ik als laat-middelbare man ineens overspoeld door een golf van nostalgie.’

Was dat de trigger voor een nieuwe roman?

‘Bijna letterlijk van de ene dag op de andere! Een dag of drie nadat ik, in april 2020, mijn oud-klasgenoten en onze ontmoetingsplekken had gegoogled, bedacht ik een opzet. Oké, zei ik tegen mijzelf, je hoofdpersoon heet Bret Ellis, hij is gay, maar hij is nog niet uit de kast gekomen. Hij heeft een schijnrelatie met een bloedmooie meid die Debbie heet. Het boek begint bij de manege waar Debbie haar nieuwe paard gaat onderbrengen, dan is er een feest bij haar thuis, dan de eerste schooldag, dan een bezoek aan Matt, de jongen op wie Bret smoorverliefd is, dan de jaarlijkse Homecoming-reünie…

‘En zo ontstond binnen de kortste keren een complete verhaallijn. Ik begon te schrijven en voltooide in één sessie vijftien pagina’s: het eerste hoofdstuk van het boek. Boem! Het was ongelooflijk. Ik had ruim tien jaar geen moment getaald naar het schrijven van een roman en daar was hij ineens. Toen wist ik het weer: schrijven is voor mij geen intellectueel maar een emotioneel proces. Mijn medicijn tegen de werkelijkheid.’

Mogen we Scherven een geschenk van de coronapandemie noemen?

‘Ik háát dat idee, maar ik ben bang dat het gewoon waar is. Ik had simpelweg niks te doen. Dat ik daarom de pen zou oppakken was bepaald geen vanzelfsprekendheid. De wijn nog wat eerder openen dan ik al deed en in mijn podcast toch nog wat dooremmeren over het virus was ook een mogelijkheid geweest. Maar inderdaad, ik pakte de pen op.’

Letterlijk?

‘Ja, letterlijk. Ik schrijf graag met de hand. Vanmorgen vroeg nog, vóór dit interview, terwijl ik gewoon een laptop bij me heb. Maar weet je: ik ben oud. Toen ik Minder dan niks schreef, deed ik dat ook met pen en papier. Van American Psycho schreef ik vier versies op de typemachine, terwijl er toen allang computers waren. Ik houd van het fysieke aspect van schrijven. Totdat ik pijn in mijn handen krijg. Dan komt de laptop tevoorschijn.’

Ellis verzorgt sinds een aantal jaren een (betaalde) podcast en Scherven werd in eerste instantie, tussen september 2020 en september 2022, gepubliceerd als een tweewekelijkse podcast-feuilleton, waarbij de auteur zijn eigen tekst voorlas. Toen hij vervolgens uitgeverij Knopf benaderde voor de boekuitgave, was hij verbijsterd te horen dat die veertien maanden op zich zou laten wachten.

‘Het is niet te geloven hoe langzaam de molens malen in de traditionele uitgeverswereld. Veertien maanden, terwijl de tekst gewoon klaarlag!’ Feit is, geeft hij toe, dat hij voor de buitenwereld pas sinds de boekuitgave weer helemaal ‘terug’ is, na jaren van misère in Hollywood. En dat het geredigeerde boek beter is dan de podcastversie.

De wereld van Scherven zal de lezers van Minder dan niks bekend voorkomen. Het is 1981, de 17-jarige Bret zit in het laatste jaar van Buckley College in LA en leidt net als zijn klasgenoten een geprivilegieerd bestaan. Hij woont in een groot huis met zwembad aan Mulholland Drive, waar een Nicaraguaanse huishoudster zijn maaltijden bereidt, zijn kleren wast en ervoor zorgt dat het huis netjes is. Brets ouders zijn op een maandenlange vakantie in Europa, zodat hij kan doen en laten wat hij wil.

Bret en zijn vrienden bewegen zich – in hun Mercedes, BMW, Jaguar of Porsche – nogal verveeld van feest naar feest, van seksdate naar seksdate, van film naar film en van concert naar concert, ondertussen gretig cocktails drinkend en coke snuivend en in het geval van Bret ook routineus valium, Quaaludes, Xanax en Antivan slikkend. Dat laatste is niet zonder reden.

Scherven keert terug naar de wereld van Minder dan niks, maar voegt een nadrukkelijk thrillerelement toe.

‘Dat thrillerelement wilde ik destijds ook in Minder dan niks verwerken, maar het lukte me simpelweg niet. Ik kon in die tijd nog niet echt een verhaal schrijven. Minder dan niks geeft uitdrukking aan het afgestompte gevoelsleven van de hoofdpersonen. Ik bracht de vibe, de sfeer over van een groepje jongeren onder elkaar. Het gaat er daarbij niet om wat je opschrijft, wat je personages overkomt, maar hoe je het opschrijft. De stijl. Hoe breng je het gevoel van afstomping over via de taal? In het geval van Minder dan niks: korte scènes, een verteller die sommige zaken wél voor het voetlicht brengt en andere bewust niet. Herhaling. Lange zinnen waarin niets gebeurt. Stijl is betekenis.’

Ook in Scherven hebben Bret en zijn klasgenoten het blasé-zijn als levenshouding aangenomen. Brets lijflied is Vienna van Ultravox, met als sleutelzin ‘It means nothing to me’. Maar achter die pose gaat iemand schuil die voortdurend in angst leeft.

‘Bret ziet overal gevaar. Als enige van zijn klas pikt hij de berichten in de lokale kranten op over de activiteiten van een seriemoordenaar, ‘De Treiler’, die het op meisjes van zijn generatie heeft voorzien. Hij kent ze bij naam en weet ook precies hoe de seriemoordenaar te werk gaat.

‘Eerst worden de slachtoffers opgebeld, waarbij er uit de hoorn slechts stilte of wat gehijg klinkt. Daarna vindt het meisje een poster in haar kamer en blijkt het meubilair te zijn verplaatst. Vervolgens verdwijnt er een huisdier. Daarna het slachtoffer zelf, dat pas weken later, dood en zwaar toegetakeld, op aanwijzingen van de moordenaar wordt aangetroffen.

‘Naarmate de slachtoffers dichter bij zijn kennissenkring komen, raakt Bret meer in paniek. Niet in de laatste plaats omdat hij steeds zekerder meent te weten wie de moordenaar is.’

De verteller van Scherven put uit herinneringen van veertig jaar oud. Zijn vroegere ik wordt gedreven door angst en paranoia en is onder de voortdurende invloed van allerlei middelen. Dat is geen recept voor een betrouwbare verteller.

‘Ik denk dat elke verteller onbetrouwbaar is en Bret is dat zeker ook. Hij is meer dan de onschuldige buitenstaander die hij voorgeeft te zijn. Scherven is in zeker opzicht een ingetogen bekentenis, maar waarvan precies moet de lezer uitmaken. Die wordt door deze roman flink gemanipuleerd.’

Bret is er als enige heilig van overtuigd dat de nieuwe leerling in hun klas, de bovenaards aantrekkelijke Robert Mallory, niet deugt. Op een gegeven moment beginnen zijn vrienden zelfs te twijfelen of Bret wel spoort.

‘Bret is in het grootste geheim smoorverliefd op Robert en wil met hem naar bed. Maar hij is ook doodsbang voor Robert, omdat hij zich realiseert dat die hetero is en dus nooit op hem verliefd zal worden. Bovendien vermoedt Bret terecht dat Robert het evenwicht in de vriendengroep waarvan hij deel uitmaakt zal verstoren. Bret stelt in zijn eentje namelijk niks voor, maar omdat hij bevriend is met de populairste leerlingen van de klas, is ook hij populair.’

Schrijven is het verwerken van uw persoonlijke emoties, zei u eerder. Geldt dat ook voor dit aspect van het boek: seksuele identiteit?

‘Scherven is een exploratie van wat het is om gay te zijn. De wereld biedt gays veel minder dan hetero’s. Wij maken misschien 3 procent uit van de bevolking, met als gevolg dat wij van veel zaken worden buitengesloten. Als ik een heteroman zou zijn, was pakweg 95 procent van de vrouwen bereikbaar voor mij. Voor een homo is dat dus 3 procent van de mannen.

‘Als je je dat realiseert, verandert dat iets in je. Het veroorzaakt woede over hoe de wereld in elkaar zit. En als je 17 bent, de hormonen door je lijf gieren en je voortdurend geil bent, wordt het nóg frustrerender. Ik herinner me hoe kansloos verliefd ik was op sommige van mijn beste vrienden. Om gek van te worden!’

En dan rest alleen nog een vlucht in de verbeelding: het medicijn tegen de werkelijkheid?

‘Om mijzelf te beschermen werd ik op mijn 17de een verzinner, een fantast: de eerste stappen richting de alternatieve werkelijkheid die het schrijverschap me zou bieden. Het begon ermee dat ik de rol van hetero ging spelen. Ik ging naar de sportschool, kleedde me volgens de regels.

‘Zo werd het populairste meisje van de school mijn vriendinnetje, een meisje dat dolverliefd op mij was, maar van wie ik natuurlijk niet echt opgewonden raakte. Ik verspreidde roddelverhalen die ik had verzonnen, leefde in een fantasiewereld waarin ik me beter thuis voelde dan in de echte. Als mijn verzinsels uitkwamen, wat natuurlijk gebeurde, ontstonden er geweldige ruzies en – zo kunnen we achteraf constateren – vijandschappen voor het leven.

‘Uiteindelijk kwam er een moment dat ik me realiseerde dat het niet zo kon doorgaan. Ik moest de werkelijkheid onder ogen zien, de fictie bewaren voor boeken. Dat besef noem ik het verlies van mijn onschuld en dat is het werkelijke onderwerp van Scherven.’

Bret Easton Ellis: Scherven. Uit het Engels vertaald door Robbert-Jan Henkes. Ambo Anthos; 574 pagina’s; € 27,99.

