‘Boswerk’ is een aantrekkelijke ode aan de bomen in Nederland

Al vierhonderd miljoen jaar staan er bomen op aarde, weet dichter Jan Kleefstra. Nu boomkap en ontbossing realiteit zijn, probeert hij in Boswerk de ogen te openen voor bomen en bossen in Nederland. Samen met Annelies Henstra (tekst) en Christiaan Kuitwaard (olieverfschilderijen) maakte Kleefstra een aantrekkelijke ode aan bos en boom. Dat doen de drie makers met sfeervolle, soms poëtische bespiegelingen in woord en beeld over bomen op verschillende, exact beschreven locaties, verdeeld over de vier seizoenen. De zwarte beuk in de tuin van de Heerenveense galerie, de dennen op de Duurswouderheide, de sparren in Wijnjewoude: ze zijn gezien en geëerd, als ‘de pilaren van het leven’.

Jan Kleefstra, Christiaan Kuitwaard, Annelies Hemstra: Boswerk – Over het verlies van bomen en bos in Nederland. Wijdemeer; 175 pagina’s; € 29,95.