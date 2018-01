Boris Dittrich schrijft geschenkboek Spannende Boekenweken 2018

Thrillerschrijver

Zijn debuut als thrillerschrijver maakte Dittrich in 2011 met Moord en brand. Twee jaar later volgde De waarheid liegen. Beide boeken werden geprezen om hun beeldende beschrijvingen en gelaagde personages. Zijn derde thriller, het in 2016 verschenen W.O.L.F, over extremisme in Berlijn, werd door de Vrij Nederland Detective & Thrillergids zelfs uitgeroepen tot beste Nederlandstalige thriller van het jaar.



Afgelopen najaar verscheen zijn recentste boek, Halszaak, dat zoals vrijwel alle literaire thrillers van Dittrich zoekt naar de psychologische drijfveren van misdaad en losjes is geïnspireerd op actuele gebeurtenissen. In Halszaak, dat van de Volkskrant een vier sterrenrecensie kreeg, herkent de lezer onder meer de moord op Anne Faber en het politiegeweld in de zaak Mitch Henriquez, die na een nekklem overleed.