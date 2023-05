Boekhandelaar Olga de Boer: ‘We hebben zowat onze hele voorraad van Lucinda Riley verkocht’

Olga de Boer Beeld Annabel Miedema

Vandaag is uw debuut in de Boekenraad. Hoelang zit u in het boekenvak?

‘Van der Meulen’s boekhandel is een familiebedrijf, mijn opa en oma namen de boekhandel in 1946 over van meneer Van der Meulen. Vandaar dat de winkel niet onze naam heeft. Als kleine kinderen werden we al ingezet om de papierbak aan te stampen. Mijn grootouders woonden boven de winkel dus als we een familiedag hadden, gingen de kleinkinderen rolschaatsen in de boekhandel, winkeltje spelen of oefenen met inpakken. Vanaf mijn 15de werkte ik er op zaterdagen en koopavonden. Ik sta inmiddels al bijna 25 jaar officieel op de loonlijst, ik ben nu 42.’

En sinds kort bent u samen met uw neef eigenaar.

‘Eerst hebben mijn ouders en oom de boekhandel overgenomen van mijn grootouders. Sinds een jaar zijn mijn neef en ik de eigenaren. We zijn laagdrempelig, verkopen ook wenskaarten en tijdschriften, dus er komt een breed Alkmaars publiek. Maar boeken zijn onze hoofdmoot. Sinds twee jaar komen er ook veel booktokkers op onze Engelstalige boeken af. We horen dat wij veel aanbod hebben op dat vlak.’

Jullie bestverkochte boek is Atlas, het laatste deel van de Zeven zussen-serie. Liep het storm?

‘Ja, er vlogen bijna alleen maar Riley’s over de toonbank, we hebben zowat onze hele voorraad verkocht. Het bleek het perfecte moederdagcadeau. We merken dat de kookboeken het dit jaar iets minder goed hebben gedaan. Normaal worden die juist met Moederdag ingeslagen.’

En is Anjet Daanje vanwege het winnen van de Libris Literatuurprijs terug in jullie toptien?

‘We verkopen Het lied van ooievaar en dromedaris het hele jaar al goed, maar zo’n prijs trekt weer extra publiek. Als het onderwerp tenminste enigszins toegankelijk is; vorig jaar was het Libris-effect bijvoorbeeld minder te zien bij Wormmaan van Mariken Heitman.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Station Malma van de Zweed Alex Schulman. Een schitterend verhaal over drie generaties, familietrauma’s en hoe die kunnen doorwerken. Schulman speelt met de tijd, langzaam kom je te weten wat er precies is gebeurd. Een pareltje, deze roman!’

Toptien bestverkochte boeken bij Van der Meulen’s boekhandel:

1. Lucinda Riley en Harry Whittaker: Atlas; Xander

2. Simone van der Vlugt: De stormachtige 16e eeuw; Prometheus

3. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

4. Martin Deinum: Binnenstad in beweging; Verloren

5. Bert Wagendorp: Kalle; Pluim

6. Hendrik Groen: Groeten uit Benidorm; Meulenhoff

7. Esther Verhoef: Alter ego; Prometheus

8. Floortje Dessing: Heimwee moet je koesteren; Meulenhoff

9. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

10. Ian McEwan: Lessen; De Harmonie