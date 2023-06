Boekhandelaar Olaf Leeuwis: ‘Jongeren adviseren mij welke boeken ik moet inkopen’

Olaf Leeuwis Beeld Annabel Miedema

Before the Coffee Gets Cold van Toshikazu Kawaguchi was acht weken geleden ook jullie nr. 1 in de Boekenraad.

‘Dat heeft met #BookTok te maken. Daar blijft het populair. Het gaat over een cafeetje in Japan waar je terug in de tijd kunt reizen. Je volgt vier gasten met ieder hun eigen verhaal. Kenmerkend aan TikTok is dat de boeken die populair zijn niet per se recent zijn. The Seven Husbands of Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is al een paar jaar uit. En The Thing Around Your Neck van Chimamanda Ngozi Adichie verscheen al in 2009.’

Jongeren weten jullie dus goed te vinden. Jullie toptien van bestverkochte boeken bestaat voornamelijk uit TikTok-hits.

‘Dat komt doordat wij veel Engelstalige boeken verkopen, maar ook door mond-tot-mondreclame. Zelf zit ik niet op Tiktok, maar als ik op Mayflower google, zie ik allemaal filmpjes waarvan ik geen idee had dat ze bestonden. Jonge meiden die in de boekhandel lopen en poseren. Dat gebeurt achter onze rug, maar heeft veel impact: er wordt een filter overheen gedaan en wij worden als boekhandel genoemd. Dus dat zorgt voor promotie.

‘Soms adviseren jongeren mij welke boeken ik moet inkopen. Dat is het mooie aan boekhandelaar zijn: je komt ook veel te weten over boeken die je nooit zult lezen!’

Ander nieuws: Audax sluit nog eens 13 AKO-winkels op NS-stations. De filialen zijn niet rendabel als ze geen rookwaren meer mogen verkopen.

‘Heel treurig. Op het station hoort een boekhandel: als je op doorreis bent, heb je juist de tijd om even tussen de boeken te snuffelen. In Keulen zit een enorme boekhandel op het station. Laat Nederland daar een voorbeeld aan nemen. Sommige AKO’s zijn overgenomen door Relay, maar bij die keten is het boekenaanbod bijzonder mager. En daarbij: wat is nou lekkerder dan een sigaret en een boek tegelijkertijd?’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Friendaholic – Confessions of a Friendship Addict van de Engelse schrijver en journalist Elizabeth Day. We hebben het altijd over romantische relaties, maar vriendschap mag meer aandacht krijgen, stelt Day. Een goed punt. En het boek is heerlijk geschreven.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Mayflower in Leiden:

1. Toshikazu Kawaguchi: Before the Coffee Gets Cold; Picador

2. Lucinda Riley & Harry Whittaker: Atlas – The Story of Pa Salt; Pan Macmillan

3. Ana Huang: Twisted Love; Little Brown Group

4. Coco Mellors: Cleopatra and Frankenstein; HarperCollins

5. Arthur der Weduwen: The Library – A Fragile History; Profile

6. Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo; Simon & Schuster

7. Emily Henry: Happy Place; Berkley

8. Anthony Bourdain: Medium Raw; Bloomsbury

9. Jennette McCurdy: I’m Glad My Mom Died; Simon & Schuster

10. Chimamanda Ngozi Adichie: The Thing Around Your Neck; HarperCollins