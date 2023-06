Boekhandelaar Jan Feys: ‘In Vlaanderen heeft de ontlezing zich gestabiliseerd’

Jan Feys Beeld Annabel Miedema

Alkibiades is jullie bestverkochte boek van de week. Is Pfeijffer een geliefd schrijver in Vlaanderen?

‘Absoluut, maar we zijn wel verrast door wat er nu gebeurt met zijn nieuwe roman. Het is een goed maar geen makkelijk boek. Zijn vorige roman Grand Hotel Europa hebben we ook goed verkocht, maar over een langere periode. Terwijl Alkibiades onmiddellijk een succes is hier. Wij zijn dus blij dat hij volgende week naar onze boekhandel komt.’

Hoe staat het eigenlijk met de ontlezing bij u in Vlaanderen?

‘Ik heb het vermoeden dat het in Vlaanderen een probleem was lang voordat het in Nederland een probleem werd. Nederland is altijd zo’n beetje het voorbeeldland geweest van Vlaanderen, bij ons werd altijd minder gelezen dan bij jullie. Ik heb me laten vertellen dat dat was omdat men in Nederland van oudsher de Bijbel van voor tot achter las. Dat zo dus de leescultuur bleef bestaan. Maar dat is de laatste jaren verminderd, neem ik aan.

‘Inmiddels is het hier qua ontlezing gestabiliseerd. Maar het onderwijs in België laat geen goede resultaten zien, er kwam onlangs naar voren dat het niveau van begrijpend lezen op lagere scholen dramatisch is. Kinderen hoeven steeds minder te lezen, dan komen ze dus ook niet in aanraking met literatuur.’

Hoe zit dat in Wallonië?

‘Geen idee, er is weinig contact, ook niet tussen Vlaamse en Waalse boekhandels. Er verschijnen weinig vertalingen van Franstalige Belgische boeken in het Nederlands. En andersom geldt dat ook. Voor een land dat al zo klein is, is het een spijtige zaak dat we elkaars literaire cultuur zo slecht kennen.’

Wat is jullie tip van de week?

‘Versplinterde ziel van de Japanse schrijver Akira Mizubayashi. Hij heeft zich verdiept in de Franse taal en schrijft zijn romans zelfs in het Frans. Dit boek gaat over een jongetje van 11 jaar dat in 1938 ziet hoe zijn vader wordt gearresteerd door vijandige troepen in Tokio. Hij ziet zijn vader nooit meer terug. Dan gaat het verhaal verder in 2003. Een mooie en ontroerende roman, onder meer over de helende werking van muziek.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Malpertuis in Genk (België) :

1. Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; De Arbeiderspers

2. Hans de Beer: Een ijsbeer in de tropen; Geef een prentenboek cadeau / De Vier Windstreken

3. Diverse auteurs: De canon van Vlaanderen in 60 vensters; Borgerhoff & Lamberigts

4. Bert Wagendorp: Kalle; Pluim

5. Ilja Leonard Pfeijffer: Grand Hotel Europa; De Arbeiderspers

6. Lucinda Riley en Harry Whittaker: Atlas; Xander

7. Saskia de Coster: Net echt; Das Mag

8. Bart Moeyaert: Dat alles over liefde gaat; Querido

9. Frits van Oostrom: De Reynaert; Prometheus

10. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage