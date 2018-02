Boek oud-minister Vermeend en Van Rijbroek uit de schappen om beschuldiging van plagiaat

In De wereld van cybersecurity en cybercrime hebben Nieuwsuur en de NOS tien passages aangetroffen die letterlijk zijn overgenomen uit artikelen in de Volkskrant, NRC Handelsblad, Wikipedia, de website van ict-jurist Arnoud Engelfriet en Security.nl. 'Gelet op de druk- en verwijzingsfouten is besloten het boek met onmiddellijke ingang uit de handel te nemen', aldus directeur Oskam tegenover Nieuwsuur.



Het letterlijk overnemen van teksten uit andere bronnen zonder bronvermelding geldt als plagiaat. Nieuwsuur ontdekte onder andere dat een uitleg van de hackbevoegdheden van de politie letterlijk is overgenomen uit NRC, evenals een uiteenzetting over de werking van het Mirai-botnet. Van Wikipedia is een passage over de bitcoin woord voor woord overgenomen. Ict-jurist Arnoud Engelfriet heeft laten weten geen moeite te hebben met het overnemen van passages van zijn website, mits hij als bron wordt genoemd.