Biografische anekdotes zijn niet alle even betrouwbaar

Een mooi verhaal, dat zeker waar is. Het gaat over de surrealistische dichter, scheepsarcheoloog en tangodanser Louis Th. Lehmann (1920-2012), over wie zijn vrouw Alida Beekhuis schrijft in Hollands Maandblad (nr. 2; Stichting Hollands Maandblad; euro 7,50). Vanwege geheugenproblemen stond de 84-jarige dichter onder controle van Mentrum in Amsterdam. Beekhuis was getuige toen een verpleger hem vroeg om tot tien te tellen. Dat ging prima. Toen vroeg de verpleger: 'En nu terug.' Louis zei: 'Neit, negen, thca, nevez...'. Surrealisme is vaak niets anders dan consequent doorgevoerd realisme, want de dichter deed wat hem werd gevraagd.