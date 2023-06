Bianca Bartels beschrijft de geschiedenis van haar bakkersfamilie in een boek waar je veel van opsteekt

Omdat Frans Bartels (links) zo trots was dat zo veel van zijn kinderen in de zaak meewerkten, droeg hij deze foto (ca. 1956) altijd in zijn binnenzak. Beeld rv

De winkel was niet te missen. In de Amsterdamse Rijnstraat zag je al van verre de kolossale croissant aan de pui. Het was altijd druk bij bakkerij Bartels, ‘de warmste bakker’. De verkoopsters waren altijd goed gemutst en het brood was geurig en warm, net als de croissant. Die was niet te slap en niet te bros, en niet gierig bemeten. ‘Bartels heeft de grootste’ – die kwinkslag was bedacht door Willy, de vrouw van Frans Bartels, die de zaak in 1967 overnam van zijn vader. Toen Frans jr. en Willy in 1997 stopten met de zaak, viel het doek voor het katholieke familiebedrijf dat drie generaties had gefloreerd.

Bianca Bartels (1968) is geen bakker, net zomin als haar twee broers. Zij ging studeren en werd journalist, maar bleef zich altijd een bakkersdochter voelen. Niet alleen omdat zij van jongs af hielp in de winkel en op hoogtijdagen buiten aan een kraampje krentenbrood en appelbeignets verkocht, maar omdat zij de mentaliteit van haar ouders en grootouders heeft meegekregen. Dat is er een van hard werken, niet klagen en zeuren, nooit opgeven. Trots zijn op je vak. De zaak gaat altijd voor. Vóór je eigen hobby’s, vakanties en vrienden. Voor je eigen gevoelens, pijntjes en zorgen. Altijd de klanten te vriend houden en groeten op straat; altijd de concurrentie voor zijn. ‘Dankjewel, voorouders’, schrijft Bartels. ‘Dit pakketje ligt op mijn schouders. Nuttig. En doodvermoeiend.’

Brood op de plank is behalve en onderhoudende familiekroniek ook een leerzaam boek. Je steekt er veel van op. Over het proces van kneden, rijzen en bakken, over apparatuur als de deegopboller, de rijskast, de langmaakmachine en de afmeetmachine. Over het verschil tussen al die soorten broden en broodjes, de kunst van het knapperigste stokbrood, het best gevulde krentenbrood, de mooist gevlochten challe. De efficiëntie nam toe, er kwamen slimme machines en betere ovens, maar in essentie bleef het handwerk, én nachtwerk.

Frans Bartels leidde het bedrijf, maar stond ook dagelijks honderden croissants te rollen. Beeld rv

Het is ook het verhaal van de ondergang van de kleine middenstand in de stad. Was het voor de grootvader en overgrootvader van de auteur nog gewoon dat alle mensen brood kochten bij een bakker, in de jaren zeventig van de vorige eeuw gingen ook supermarkten brood verkopen. Goedkoop, verpakt, sponzig brood van mindere kwaliteit. De gewone bakker werd een ‘warme’ bakker, die zelf bakte. Duurder maar lekkerder.

De zaak van Frans Bartels liep goed omdat hij een inventieve ondernemer was. Hij leverde brood aan bedrijfskantines, hotels en restaurants. Hij maakte een hoop reuring om klanten te lokken en bedacht steeds nieuwe producten, zoals ‘natuurbrood’, dat paste in de gezondheidstrend. Maar eind jaren negentig ging het niet meer; de klandizie liep te hard terug. In de Rijnstraat is nog één bakker over.

Bianca Bartels: Brood op de plank – Een familiekroniek van drie generaties bakkers. Nieuw Amsterdam; 320 pagina’s; € 24,99.