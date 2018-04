Bestsellers: wat kopen we bij Bol.com?

De lijst wordt aangevoerd door Tom Barten en zijn Personal Body Plan, waarin op zichzelf geen onzinnige wijsheden staan: 'Je lichaam kent geen superfoods en brood is niet de duivel', weet de auteur bijvoorbeeld. En een tip van Tom: 'Laat je telefoon buiten je slaapkamer en lees een boek in bed.'



Prima. Wat dacht u van: een boek van Hans Peter Roel. Want als we de Bol-lijst mogen geloven, is dat een van de succesvolste schrijvers van het moment: maar liefst vier keer staat Roel (of Peter Roel; of zijn het drie voornamen?) in de lijst, met Op zoek naar de hemel (38), De vierde dimensie (40), De eeuwige wereld (53) en Ki (57). Roel heeft een visie ('geluk creëer je zelf'), een passie (schrijven), en die combinatie resulteert in 'boeken die een zinvolle bijdrage leveren aan een betere wereld'.



Logisch dat deze boeken voornamelijk online worden besteld, in de anonimiteit van de eigen wereld/dimensie/hemel/Ki.