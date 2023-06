‘Besjes in het bos’ is een bundel fantasierijke verhalen van Margaret Atwood

De verhalenbundel Besjes in het bos (Old Babes in the Wood) van Margaret Atwood is vormtechnisch een beetje een allegaartje waarin absurdistische en realistische, sterk persoonlijke verhalen elkaar afwisselen. Maar veel vertrouwde Atwood-thema’s zijn present, van machtsongelijkheid tot een apocalyptische visie op de toekomst van de mensheid. De verteller van ‘Ongeduldige Griselda’ is een inktvisachtig buitenaards wezen dat de aardbewoners komt helpen bij een dodelijke epidemie. Ook in ‘Vrijstaat’ en ‘Vliegeniers: een symposium’ waren zeer besmettelijke ziekten rond. In ‘Metempsychose’ komt een slak aan het woord waarvan de ziel in een mensenlijf is beland, terwijl er bij zielsverhuizingen meestal toch tussenstapjes worden gemaakt van lagere naar hogere diersoorten. Bovendien hoort in zo’n mensenlichaam natuurlijk niet nog de mensenziel aanwezig te zijn. ‘Interview met een dode’ is een vraaggesprek van Atwood met George Orwell, dat niet echt van de grond komt.

Nee, met de verbeeldingskracht van Atwood is niets mis, maar de meeste van deze absurde verhalen zijn grappig zonder echt indringend te zijn. Die laatste kwalificatie geldt daarentegen beslist wel voor de zeven verhalen rond het oudere echtpaar Nel en Tig, waarin we Atwood en haar in 2019 overleden echtgenoot Graeme Gibson herkennen. Warm en ingetogen schrijft ze over de fysieke en mentale neergang van de oude Tig, en over hoe Nel ook na zijn dood zijn aanwezigheid gewaar blijft. Rillingen.

Margaret Atwood: Besjes in het bos. Uit het Engels vertaald door Lidwien Biekmann. Prometheus; 256 pagina’s; € 23,99.