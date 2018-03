Bert Wagendorp en JW Roy winnen Nico Scheepmaker Beker voor beste sportboek

In Lance vertellen Wagendorp en Roy het verhaal over de opkomst en ondergang van een van de grootste sporthelden van de laatste decennia. Zo komt Armstrongs wereldtitel op de weg in 1993 voorbij, zijn zeven Tour de France zeges, zijn gevecht met kanker, zijn comeback in het peloton en uiteindelijk diens ontmaskering in als dopingzondaar in 2012. Wagendorp, in het verleden werkzaam als wielrenverslaggever, schreef de teksten bij de gebeurtenissen. Roy componeerde er muziek bij.



Naast het 144 pagina's dik boek leverde dat ook een cd met veertien luisterliedjes op waarop onder meer Lea Kliphuis, Frank Lammers, Rick de Leeuw en Guus Meeuwis zijn te horen. Daarnaast werd Lance als muzikaal drama opgevoerd in onder meer Kantine Walhalla in Rotterdam en de Verkade Fabriek in Den Bosch.