Berichten uit het tussenhuisje - een voorpublicatie van Henk van Straten

Hoe te beginnen? Met de dood van mijn hond, misschien. Onze hond. Cuba, een bullmastiff. Het is nu, als ik dit schrijf, drie jaar geleden dat ze stierf. (Ze had wat weg van een uitgedrukte sigaar: een zwarte snuit op een bruin lijf, vandaar de naam.) Ze stierf een paar dagen nadat ik mijn vrouw had verlaten. Adding insult to injury, zo noemen ze dat in het Engels.



Ik had een brief van vijf kantjes geschreven, waarover ik dagen had gedaan.