Berg is een voortrazende, bizarre roman die geen lezer onberoerd zal laten ★★★★☆

Schrijver Ann Quin.

De eerste zin mag er zijn: ‘Een man genaamd Berg, die hij veranderde in Greb, kwam naar een badplaats om zijn vader te vermoorden...’ Die badplaats, dat is Brighton, de plek waar schrijfster Ann Quin (1936-1973) vrijwel haar hele leven woonde. In haar korte, turbulente leven publiceerde ze vier romans waarvan de eerste, de oorspronkelijk in 1964 verschenen roman Berg, nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald.

En dat werd tijd, want Berg is een roman die geen lezer onberoerd zal laten. Een boek dat het stempel ‘urgent’ verdient, een verhaal dat duidelijk geschreven moest worden. Het is het soort proza dat voortjaagt en jakkert net zoals de hoofdpersoon wordt opgejaagd, gefixeerd als hij is op het idee van vadermoord.

Die hoofdpersoon, Berg alias Greb, is een ‘haarspecialist met kromme vliestenen’. In het pension waar zijn vader met diens minnares verblijft, huurt hij de kamer pal naast hen. Enkel een dunne tussenwand houdt vader en zoon van elkaar gescheiden. Berg kan niets zien maar wel alles horen, inclusief al het gesteun en gekreun.

De vader, een opportunistische dronkenlap van bijna 60, heeft zijn gezin lang geleden verlaten, zomaar op een avond toen hij even naar de kroeg ging. Moeder en zoon bleven alleen achter en afgaand op de stem van de moeder die Berg voortdurend in zijn hoofd meent te horen, hebben ze sindsdien een tamelijk symbiotische relatie ontwikkeld.

Vadermoord, moederliefde, is Berg/Greb een hedendaagse Oedipus? Het zou zomaar kunnen, maar Quin laat het gelukkig bij de suggestie, net zoals zij ook niet uitlegt waarom Berg er zo op gespitst is om zich van zijn vader te ontdoen. Is het wraak? Vergelding om het leed zijn moeder aangedaan? Is het een opdracht van de moeder?

Het is allemaal mogelijk, maar we krijgen het niet te horen, meegesleurd als we worden door de innerlijke monoloog van de hoofdpersoon. Berg weet wat hem te doen staat en waarom zou hij aan zichzelf, en daarmee aan de lezer, uitleggen wat zijn motieven zijn? Het gaat om de daad en niemand die hem op andere gedachten kan brengen.

Het verhaal komt in een stroomversnelling tijdens de jaarlijkse Guy Fawkes Night, wanneer overal op straat vreugdevuren worden aangestoken. De vader en zijn vriendin geven een feest, ook Berg is uitgenodigd, als buurman, zijn vader heeft hem nog altijd niet herkend. Er wordt gezopen, gedanst en geflirt, totdat iemand in een kast een oude buikspreekpop vindt.

De vader slaat op tilt, deze pop betekent duidelijk veel voor hem, en als de pop het raam uit wordt gegooid, rent de vader woedend naar buiten. Berg volgt hem, denkend dat hij in de chaos op straat zijn kans kan grijpen, maar het loopt anders. Berg redt de pop uit het vuur en vader en zoon keren terug naar het pension, niet naar het feest maar naar de kamer van Berg. De vader is inmiddels zo bezopen dat Berg alsnog zonder veel moeite kan toeslaan.

Maar wat te doen met het lijk? De meest bizarre ontwikkelingen volgen elkaar op, zo bizar dat je begint te denken dat er iets niet klopt. Is de vader wel echt dood? En wat is de rol van de buikspreekpop? Heeft de zoon ze wel allemaal op een rijtje en ligt hij nou echt bij de minnares van zijn vader in bed?

Het tempo ligt zo hoog dat Quin haar hand zo nu en dan overspeelt. De trefzekerheid waarmee ze in de eerste helft Berg zijn plan laat uitdenken, ontbreekt in de tweede helft als de metaforen over elkaar heen buitelen. Wat niet wil zeggen dat het verhaal aan belang verliest, integendeel, het blijft fascineren.

Het is ook juist die gekte waar Quin de woorden voor zoekt. De gekte die steeds meer de overhand krijgt en uiteindelijk tot een volledig verlies van controle leidt. Op het laatst weet Berg het zelf ook niet meer. Zeult hij nu echt met een lijk over zijn schouder door de nachtelijke stad, op weg naar het station waar hij het pakket wil afgeven om het naar zijn moeder te sturen als ‘trofee van zijn alles overwinnende liefde voor haar’?

Wetende dat de vader geen lichtgewicht was en de zoon geen krachtpatser rijst het vermoeden dat hij toch alleen de pop heeft gewurgd. En als de vader op het laatst weer van zich laat horen, gaat het dan om een geestverschijning of is hij reëler dan Berg voor wenselijk houdt? In dat geval is het hele verhaal niets dan een nare droom geweest. Nog erger, bij het ontwaken begint alles weer van voren af aan.

Ann Quin: Berg. Uit het Engels vertaald door Barbara de Lange. Oevers; 208 pagina’s; € 20.