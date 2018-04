Desondanks eindigde maandag Wereldboekendag niet in mineur, want 's avonds werd in houtzaagmolen De Ster te Utrecht de winnaar van de Filter Vertaalprijs (10 duizend euro) bekendgemaakt: Martin de Haan (1966), vertaler van Kundera, Proust en Diderot, en geregeld medewerker van Sir Edmund. Zonder Martin de Haan hadden we nooit Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq gelezen of Riskante relaties, zijn nieuwe vertaling van Les liaisons dangereuses (1782) van Choderlos de Laclos; 175 brieven met amoureuze intriges die over zeven briefschrijvers zijn verdeeld.



De jury prees de vindingrijkheid van De Haan, die plechtige termen als vicomte en madame heeft laten staan, maar de vrijpostigheid ook ruim baan geeft door middel van eigentijdse leenwoorden als flirten, dumpen en close. Met de laatste term brengt De Haan een verstolen hommage aan Glenn Close, die de libertijnse marquise de Merteuil vertolkte in de Liaisons-verfilming uit 1988, bekende de vertaler op zijn blog.



En nee, is daar ook te lezen, Riskante relaties is géén opzichtige alliteratie. Dat begrip slaat namelijk alleen op beklemtoonde lettergrepen. Wie zich aan Riskante relaties stoort, doet dat dus aan de veronderstelling van een alliteratie. Behalve een groot vertaler is Martin de Haan ook een gewiekst advocaat.