Behaaglijk leven in de hel

Na veertien dagen krijgen we beter onderdak, in een voormalige garage, met een man of duizend. Anders dan in Wesermünde worden we meteen aan het werk gezet en zo verdienen we een paar marken (het beloofde geld hebben we nooit gezien).



Ik heb van alles gedaan. Eenmaal had ik een klusje in Wiesbaden, 80 kilometer van hier, een andere keer heb ik de vloer van een Amerikaans officierscasino met borstels, zeep en heet water geschrobd tot hij glom. Ten slotte heb ik me op het huishouden toegelegd. Ik laat de jongeren naar buiten gaan, veeg de vloer, breng het afval weg, haal water, ik hak, zaag en sjouw brandhout.