Baden-Baden eert verloren zoon Gerhard Durlacher

In 2018 doet de plaats iets terug: 'Baden-Baden liest ein Buch' is de naam van het project. Thuis en op school leest men Ertrinken van Durlacher, de Duitse vertaling van Drenkeling die is heruitgebracht in het jaar dat de schrijver 90 zou zijn geworden, en discussieert daarover. Afgelopen donderdag was er een workshop waar 'Baden-Badener' die om verschillende redenen ooit de Heimat hebben moeten verlaten, hun verhaal konden opschrijven. Komende dinsdagavond 8 mei zal dochter en auteur Jessica Durlacher een lezing houden ('Trotzdem Leben!'), en gaan haar moeder Anneke en zus Eva in gesprek met Angelika Schindler.



'De slaap wil niet komen, mijn tranen zijn op,' schreef Gerhard Durlacher over de vlucht in 1937, toen het gezin in een pension in Mönchen Gladbach terecht kon. Hij was nog geen 9 toen zijn jeugd al voorbij was. Maar het verhaal van zijn jeugd is er nog.