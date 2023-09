‘Atman’ is een grote Surinaamse klassieker over een jongen die worstelt met zijn identiteit

Leo Ferrier (1940-2006) is deels bekend als zoon van de eerste president van Suriname, Johan Ferrier, deels bekend als broer van schrijver Cynthia McLeod-Ferrier (Hoe duur was de suiker?), maar vooral bekend als schrijver van Atman, een van de eerste grote Surinaamse klassiekers.

Atman (1968) gaat over Lonnio, een Surinaamse conservatoriumstudent die na jaren in Nederland te hebben gewoond, terugkeert naar zijn ouderlijk huis, alwaar de jeugdherinneringen hem overspoelen. Hij is deels Creools, deels Hindostaans, maar heeft ook Joods bloed door zijn aderen stromen. Tegen de achtergrond van de toenmalige politiek-etnische spanningen tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in Suriname (de Creolen en de Hindostanen) ben je als lezer getuige van de continue strijd die al die verschillende stukjes afkomst in zijn binnenste veroorzaken. Tel daarbij op dat Lonnio ook gevoelens voor een jongen ontwikkelt en het maakt dat hij zijn hele jeugd worstelt met vrijwel alles: zijn kleur, zijn geaardheid, zijn afkomst en zijn toekomst.

Ferrier gebruikt in Atman een stijl waaraan je moet wennen, vooral vanwege de vele, zeer korte zinnen. Maar wie daardoorheen leest, krijgt een waardevolle inkijk in hoe ondraaglijk zwaar het soms is je staande te houden in een maatschappij die zo diep doorkliefd wordt door etnische scheidslijnen als het Suriname van de vorige eeuw.

Leo Henri Ferrier: Atman. De Geus; 175 pagina’s; € 20.