Apple laat nu ook luisterboeken inspreken door AI-stemmen

Het kan, en dus gebeurt het: dat blijkt ook een wet in luisterboekenland.

We kunnen wel doen alsof alles na 1 januari anders is, maar in de praktijk slepen we alle oude rommel gewoon achter ons aan. Want wat is er nu precies veranderd sinds 31 december? Niets toch? O, jawel. Het minimumloon is verhoogd. Druppel op een gloeiende plaat denk ik, zeker wanneer er aan de andere kant van de beloningsschaal niet zo veel gebeurt. Maar daar zijn de limitaristen, die pleiten voor een bestaansmaximum vanuit de gedachte dat mensen die bulken van het geld er niet per se nog heel veel bij hoeven te krijgen.

Hoeft inderdaad niet, maar kan altijd wel. Er zullen dan ook weinig miljonairs of miljardairs zijn die zich onmiddellijk zullen voegen naar de limiet en alles boven de 2,2 miljoen weg zullen geven of beter, ter beschikking stellen aan een eerlijke verdeling. Die limiet is bepaald door onderzoek onder de bevolking. Dezelfde bevolking die genoeg heeft van de polarisatie. Allemaal vliegen in één klap, dat perspectief. Nu nog een representatief onderzoek onder de 10 procent rijkste Nederlanders en dan praten we verder.

Beeld De Correspondent

Dat er iets moet gebeuren wanneer het gaat om de welvaartskloof staat vast, maar wat dan? Sander Schimmelpenninck schreef Sander en de brug – Vijf voorstellen voor een eerlijker Nederland. Een slimme inhaker op de tv-serie Sander en de kloof, waarin hij de ongelijkheid in Nederland aan de kaak stelde en waarover hij schrijft: ‘Werken loont te weinig in Nederland, ons onderwijs biedt geen gelijke kansen en ons collectief is veel meer gericht op repareren dan investeren. Dat ondermijnt het geloof in sociale stijging en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.’ Hij leest zelf voor.

Als we het dan toch over uitblijvende oplossingen hebben, kunnen we meteen doorsteken naar Oekraïne, waar voorlopig ook geen zicht op een einde aan de oorlog lijkt te zijn. Zo gaat het land over een maand het tweede oorlogsjaar in. Schrijvers en oorlogen zijn altijd nauw met elkaar verbonden, vaak omdat ze die moeten ontvluchten, maar natuurlijk ook omdat oorlog stof tot schrijven geeft.

Jaap Scholten, woonachtig in Hongarije, had niet veel tijd om over zijn rol na te denken, er werd een beroep op hem gedaan door een aangetrouwd familielid met een broer in Oekraïne. Zo belandde Scholten midden in een land in oorlog en besloot hij om alles wat hij zag, hoorde en meemaakte te noteren. Eerst als blog maar nu ook als (luister)boek. In Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper doet hij verslag van een turbulente roadtrip door Oekraïne tijdens de eerste honderd dagen van de oorlog.

Beeld Atlas Contact

Wilbert Gieske is de stem die ons meeneemt op dit hachelijke avontuur. Een professionele stem, al vaker hier aan bod gekomen, de stem van een mens die daarvoor uren in een studio heeft doorgebracht om alles vloeiend én foutloos én met een persoonlijke touch in te spreken. Dat kost geld, natuurlijk. Alles wat geld kost, kan altijd goedkoper. Zeker wanneer je Apple heet. De belangrijkste erfenis, als je het al zo kunt noemen, die we meenemen uit 2022 is de definitieve doorbraak van AI waaraan we voortaan het schrijven van opstellen en essays, maar misschien ook wel creatievere vormen als columns kunnen overlaten.

Afgelopen week heeft Apple daar ‘stilletjes’ door AI ingesproken boeken aan toegevoegd. Stilletjes tussen aanhalingstekens, omdat er geen grote marketingcampagne tegenaan is gegooid, maar natuurlijk blijft niets wat Apple onderneemt onopgemerkt. Zo zijn er nu luisterboeken die zijn voorgelezen door ‘Apple Books’. Daarachter gaan AI-stemmen schuil die de namen Madison (fictie/romantiek, sopraan), Jackson (fictie/romantiek, bariton), Helena (non-fictie/zelfontplooiing, sopraan) en Mitchell (non-fictie/zelfontplooiing, bariton) hebben gekregen. Bij gebleken succes zullen daaraan ongetwijfeld nog honderden namen, stijlen en talen worden toegevoegd. Er hoeft niet altijd meer bij, maar er komt wel altijd meer bij. Dit stukje werd overigens geschreven door Hugo (luisterboeken, bariton).