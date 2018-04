Annet Schaap wint Woutertje Pieterse Prijs: 'Je kunt echt schrijven! Ja, pap, ik kan echt schrijven'

Van het geld dat ze verdiend heeft, gaat ze een paar keer naar Amerika. Ze wordt verliefd, eerst op de ruimte en de vrijheid. Dan op Tom, de ruige Canadees-met-motorfiets die ze er ontmoet. Als ze vlak voor haar 44ste toch nog moeder wordt, reist ze met man en zoon nog een hele tijd door. In de camper staat haar bureautje. Ze mag het christelijke van haar ouders achter zich gelaten hebben, in goddelijke inspiratie gelooft ze nog steeds. Langs de kust van Lake Michigan ziet ze een vuurtoren en hoort ze in haar hoofd een stemmetje: 'Daar ga jij een boek over schrijven.'



Dat mondt uit in het sprookjesachtige Lampje, over een vuurtorenwachtersdochter die een scheepsramp veroorzaakt en voor straf moet gaan werken in een oud landhuis waar een monster woont. Het monster blijkt een jongen met een vissenstaart, die, om zijn hardvochtige vader een plezier te doen, vreselijk zijn best doet om toch te leren lopen. In tegenstelling tot De kleine zeemeermin keert deze opvolger van het tragische sprookje van Andersen ten goede: de vissenjongen vindt zijn geluk in zee.