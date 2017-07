Anne Golon (95), schrijver van historische romanreeks Angélique, overleden

Officieel kent de Angélique-cyclus twee auteurs, het echtpaar Anne & Serge Golon; in Engelse vertalingen worden de twee namen vervlochten tot Sergeanne Golon. In werkelijkheid was alleen Anne Golon de auteur van dertien boeken over de 17de-eeuwse markiezin, waarvan het eerste deel (Angélique, marquise des Anges) in 1957 verscheen en het laatste in 1985. Angélique was meteen een gigantisch succes, de boeken zijn in een kleine dertig talen vertaald.