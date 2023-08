Angela Saini ontrafelde de oorsprong van mannelijke dominantie: ‘Wachten tot het vanzelf beter wordt, is een illusie’

Angela Saini: ‘Samenlevingen evolueren niet alleen richting meer gelijkheid en vrijheid. Het omgekeerde gebeurt ook.’ Beeld Tim Jobling

‘Een dodelijk ras en dito stam (…) in wier aard het zit om kwaad te doen’, luidt een citaat van de beroemde Griekse dichter Hesiodus. Over wie hij het heeft? Over vrouwen. Hij noteerde het omstreeks 700 voor Christus in zijn wereldgeschiedenis Theogonia. Ter illustratie introduceert hij de eerste vrouw op aarde: Pandora. U weet wel, van die doos vol onheil.

De Britse wetenschapsjournalist Angela Saini (43) opent haar nieuwe boek De patriarchen – De oorsprong van ongelijkheid met een alternatieve historische tijdlijn, vol hoogte- en dieptepunten op het terrein van vrouwenhaat én -rechten. Hesiodus staat erop, maar ook een ‘relatief genderblinde neolithische gemeenschap’ in Zuid-Anatolië zo’n zevenduizend jaar eerder, en de Sri Lankaanse Sirimavo Bandaranaike, ’s werelds eerste gekozen vrouwelijke premier (1960).

Over de auteur

Ianthe Sahadat is redacteur van de Volkskrant met bijzondere aandacht voor cultuur, literatuur en de Surinaamse en Caribische koloniale geschiedenis.

In het boek, dat deze week in Nederlandse vertaling verschijnt, gaat Saini op zoek ‘naar de wortels van mannelijke dominantie en vrouwenonderdrukking in onze huidige wereld’. Dit machtssysteem met de looiige naam ‘het patriarchaat’ moet niet worden verward met het idee dat álle mannen álle macht hebben of dat vrouwen er geen deel van uitmaken, schrijft Saini in haar inleiding. Ook waarschuwt ze haar lezer geen ‘oerknal-moment’ te verwachten ‘waarop de wereld tot een door mannen gedomineerd oord transformeerde’.

Als wetenschapsjournalist verdiept Saini zich in de structuren van macht en hoe het toch mogelijk is dat een klein groepje mensen (vaak witte mannen) de touwtjes in handen heeft en weet te houden. In 2017 brak ze internationaal door met Inferior (vertaald als Ondergeschikt), over hoe wetenschap de aanname voedde dat vrouwen minderwaardig zijn aan mannen, bijvoorbeeld op het terrein van academisch excelleren.

In 2019 richtte ze haar pijlen in Superior (Superieur) op een andere academische dwaling: de comeback van het wetenschappelijk racisme. Ze dook in de wereld van ‘rasrealisten’ en de aanhangers van ‘human biodiversity’, zoals de huidige voorstanders van eugenetica en ‘raszuiverheid’ zich eufemistisch noemen.

Daarop kwamen een enorme lading (digitale) drek en dreigementen haar kant op. ‘Ik werd online belaagd door trollen, neonazi’s en white supremacists. Ik ben gedoxt; een website publiceerde al mijn gegevens, die van mijn ouders, echtgenoot en destijds 5-jarige zoon.’ Saini – kort zwart haar, kaarsrechte houding – zit aan een keukentafel met een groot glas jus d’orange voor haar neus. Ze vertelt het feitelijk, kalm. De Britse woont tegenwoordig in New York met haar man (werkzaam bij The New York Times) en hun nu 9-jarige zoon. Ze is voor werk in Londen als de Volkskrant haar videobellend spreekt.

Beeld Tim Jobling

Wat heeft u toen gedaan?

‘Als je gegevens eenmaal zijn gepubliceerd, is het vrijwel onmogelijk ze volledig te verwijderen. Dus dat is niet gelukt. Ik ben van Twitter afgegaan. Daar waren deze types het meest actief en meedogenloos. En dan heb ik het niet alleen over populistische opiniemakers of anonieme trollen, maar ook over academici en politici. Dag in dag uit werd ik uitgescholden, als vrouw, vanwege mijn huidskleur en veronderstelde lage intelligentie. Op een gegeven moment vroeg ik me af: waarom blijf ik dit ondergaan? Facebook had ik al verlaten en ik probeer te voorkomen dat ik op YouTube beland.’

Voelt het als zwichten voor bedreigingen?

‘Het is triest wat deze mensen hebben aangericht, maar zo voelt het niet. Want ik laat me de mond niet snoeren. Er zijn momenteel veel mensen die gevaarlijke racistische overtuigingen salonfähig proberen te maken, die wetenschap misbruiken om hun eigen racisme te legitimeren. Dat moet je aan de kaak blijven stellen, anders komen ze ermee weg. Ik geloof niet dat mijn vertrek van Twitter een groot gemis is. Sindsdien ben ik bestuurslid bij enkele musea en onderwijsinstellingen, waar ik me stilletjes, achter de schermen, veel beter kan inzetten voor diversiteit en gelijkheid dan via duizend tweets.’

Uw nieuwe boek gaat over ‘het patriarchaat’. Een nogal abstracte term, wat is het precies?

‘De term is lang uit de mode geweest. Ik ben er ook geen liefhebber van. Alsof er een soort onzichtbare kracht zou bestaan die doelbewust vrouwen onderdrukt, waarvan we alleen weten: het is iets met mannen. In mijn boek probeer ik de term daarom te ontleden tot behapbare proporties. Het gaat om tal van machtsstructuren in verschillende samenlevingen met opvattingen over man-vrouwverschillen die doorsijpelen in cultuur, religie, het denken van de mens, sociale normen en rechtspraak. Ik spreek liever van patriarchen of desnoods van patriarchaten, in meervoud.

‘De gevolgen van mannelijke macht wereldwijd zijn goed gedocumenteerd: de oververtegenwoordiging van mannen op gezaghebbende posities, de voorkeur voor zonen in veel delen van de wereld, seksueel geweld, dubbele morele standaarden, de loonkloof tussen mannen en vrouwen.’

Toch speelt niet alleen gender een rol, schrijft u.

‘Het is een machtssysteem dat gebruikmaakt van alle denkbare vormen van ongelijkheid, ten faveure van een groepje mannen aan de top. Maar er zijn ook altijd bevoorrechte vrouwen en hele groepen mannen zonder enige vorm van macht.’

Hoe is dit systeem van mannelijke macht ontstaan?

Lacht. ‘Heb je even? Ook in de 21ste eeuw worden patriarchaten opnieuw bestendigd, uitgevonden of herschapen. Neem de VS, Iran, Afghanistan of Oost-Europa. De kern van het proces gaat over individuen en groepen die vechten om de controle over ’s werelds meest waardevolle hulpbron: andere mensen. Machthebbers zijn opportunistisch, ze wenden elk denkbaar verhaal aan ter legitimering van hun eigen macht – conservatief en religieus, maar liberaal en seculier kan evengoed.

‘Dat de patriarchale manieren van maatschappelijke ordening in verschillende uithoeken van de wereld tegenwoordig griezelig veel op elkaar lijken, is voor een belangrijk deel het gevolg van de bewuste export ervan door missionarissen en imperialisten vanaf de 16de eeuw. Hoe een samenleving verandert, is een lastig te vatten proces, maar de uitkomst lijkt altijd onontkoombaar. Meestal kunnen mensen zich niet meer voorstellen dat het leven er ooit anders heeft uitgezien, dat wat zij normaal vinden ooit ondenkbaar was. Dat is het geniepige.’

In uw boek ontkracht u misvattingen over de oorsprong van het patriarchaat. Welke zijn dat?

‘Dat de onderwerping van vrouwen biologisch en evolutionair onvermijdelijk is. Omdat mannen meer spierkracht hebben en vrouwen kunnen baren. Deze verklaring wordt vaak gekoppeld aan een andere veelgehoorde misvatting. Namelijk dat de uitvinding van de landbouw het historische kantelpunt is vanwaaraf het bergafwaarts ging met vrouwenrechten.

‘Maar uit archeologisch onderzoek naar skeletten en begrafenisgebruiken blijkt iets anders. In bijna alle agrarische gemeenschappen deden mannen en vrouwen hetzelfde type werk, ze aten dezelfde voeding, leefden evenveel binnens- als buitenshuis, het leiderschap werd gedeeld, er waren vrouwen met meerdere mannen of omgekeerd en er waren vrouwelijke krijgers.

‘Het echte kantelpunt ligt veel later, bij de opkomst van staten, van gecentraliseerde macht en onderlinge oorlogen, bijvoorbeeld in het oude Mesopotamië. Staten bestaan bij de gratie van een aanzienlijke populatie, het bewaken en verdedigen van grenzen en de inzetbaarheid van de meerderheid ten gunste van een machthebbende elite. Wat heb je dan nodig? Precies: vrouwen die zo veel mogelijk baren en daarom niet beschikbaar zijn om te vechten, dus dat blijft over voor de mannen – en dat is het moment waarop het binaire man-vrouwdenken ontstaat. Dit gebeurde uiteraard niet als een donderslag bij heldere hemel, het was een geleidelijk proces van duizenden jaren dat overal anders verliep. De grote katalysator ligt echter niet zo ver in het verleden, dat was het kolonialisme.’

Beeld Tim Jobling

U bent opgeleid als ingenieur. Hoe belandde u in de journalistiek?

‘Als student kwam ik in aanraking met activisme op het terrein van vrouwenrechten en antiracisme, en ik ging voor studentenbladen schrijven. Ik ben een echte bèta, was als kind en tiener bezeten van techniek en wiskunde, net als mijn twee zussen trouwens, en wilde absoluut ingenieur worden, maar het schrijven was een openbaring voor me. Schrijven helpt me om mijn gedachten te ordenen over zaken die me aan het hart gaan, zoals ongelijkheid en racisme. Door te schrijven begrijp ik mezelf en de wereld beter.’

Waar kwam die interesse in thema’s als ongelijkheid en racisme vandaan?

‘Ik ben geboren en getogen in Londen, maar mijn ouders zijn Indiase migranten. We woonden in een wijk in het zuidoosten van de stad met veel migranten én mensen met extreem-rechtse sympathieën. Als kind voelde ik de spanningen: racistische scheldpartijen op straat, geweld tegen winkeliers, vechtpartijen, groepen extreem-rechtse jongeren in de wijk.

‘In de buurt van mijn huis en school zijn meerdere racistische moorden gepleegd in die periode. Een van de bekendere is de moord op Stephen Lawrence, een zwarte scholier die in 1993 bij een bushalte werd vermoord. Dat maakte zo veel indruk op me. Het zette me aan het denken over identiteit. Ik voelde me Brits, maar werd ik ook zo gezien?’

In haar nieuwe boek laveert Saini via een waaier aan data en verhalen door de geschiedenis van de mensheid. Als een Yuval Harari – haar boeken hebben meer overeenkomsten met die van de Israëlische auteur als het gaat om het beantwoorden van Grote Vragen over de mensheid – begint ze haar tijdlijn bij het ontstaan van homo sapiens om te eindigen in 2022: het jaar waarin het Amerikaanse hooggerechtshof het recht op abortus afschaft en de moord op Jina (Mahsa) Amini massaprotesten ontketent in Iran.

Ze reist naar verschillende plekken en gaat langs bij experts in alle denkbare mens- en dierwetenschappen. Het levert vermakelijke inzichten en anekdotes op. Primatoloog Frans de Waal die haar vertelt over een verontwaardigde Duitse hoogleraar na afloop van een lezing over bonobo-alfavrouwtjes: ‘Wat er mís is met deze mannetjes?’

Of hoe de vondst van een hoeveelheid voluptueuze vrouwenbeeldjes het Turkse plaatsje Çatalhöyük omstreeks 1960 tot feministisch bedevaartsoord maakte. Latere nuanceringen van betrokken archeologen ten spijt, aan eenmaal ontstane (matriarchale) legendes is niet meer te tornen. Nog altijd gaan toeristen er massaal op ‘godinnentours’.

Wat Saini vooral doet, net als in haar eerdere boeken, is tonen hoe onze omstandigheden en herkomst ons beeld van de werkelijkheid vormen.

Angela Saini: ‘Het binaire man-vrouwdenken is niet ineens ontstaan, het was een proces van duizenden jaren. Maar de grote katalysator was het kolonialisme.’ Beeld Tim Jobling

U beschrijft in uw boek veel gemeenschappen die zich genderneutraler organiseerden. Zoals de Haudenosaunee, de oorspronkelijke bewoners van het gebied tussen het huidige New York en Montreal, omstreeks de komst van de Europese kolonisten. Idealiseert u deze samenlevingen niet te veel?

‘Daar probeer ik voor te waken. Sommige feministen claimen dat de wereld ooit een matriarchaal lustoord was, maar daarvoor is nul historisch bewijs. Natuurlijk neem ik wie ik ben mee in wat ik schrijf. Dat is precies de reden waarom diversiteit in de journalistiek en wetenschap zo belangrijk zijn: voor een veelheid aan blikken die de wereld bezien vanuit hun eigen ervaringen en achtergrond.

‘Het ontstaansverhaal van de VS is: en toen brachten de Founding Fathers de moderniteit aan de ‘barbaarse’ oorspronkelijke bewoners van het continent, zoals de Haudenosaunee. Dat is op z’n minst ironisch. Witte vrouwenrechtenactivisten uit de 19de eeuw waren zich daar al bewust van. Zij zagen dat Haudenosaunee-vrouwen belangrijke maatschappelijke posities bekleedden, dat ze werkten, dat naam en bezit werden doorgegeven via de vrouwelijke lijn.

‘Tijdens de ceremonie waarmee het Vrijheidsbeeld in 1886 werd neergezet, mochten vrouwen niet eens aanwezig zijn. Een groepje vrouwelijke activisten protesteerde vanaf een schip op het water, onder leiding van Matilda Joslyn Gage. Ze vonden het hypocriet dat een vrouw als symbool van vrijheid werd neergezet in een tijd waarin vrouwen niet mochten stemmen, werken of een openbaar leven mochten leiden.’

In uw boek noemt u de Sovjet-Unie als eerste staat waar het recht op abortus wettelijk werd vastgelegd. Dat is nogal een contrast met het Rusland van nu, waar vrouwen met tien kinderen of meer een beloning krijgen.

‘Het toont hoeveel in slechts een eeuw kan veranderen. Ik verheerlijk het communisme absoluut niet, maar er was wel meer sprake van gendergelijkheid. Ik wil vooral laten zien dat samenlevingen niet alleen richting meer gelijkheid en vrijheid evolueren. Dat het tegenovergestelde net zo goed mogelijk is.

‘Het is die extreme tweedeling op basis van baren en vechten waarop Poetin zich beroept. Om Oekraïne te annexeren, worden mannen gedwongen te vechten – of ze willen of niet. Want het is ‘hun taak’ als inwoner van de Russische staat. Rusland is momenteel een lichtend voorbeeld voor extreem-rechtse en misogyne politici, opiniemakers en influencers. Met Poetin als baken van ‘inspirerend’ mannelijk leiderschap.’

Hoe verklaart u de aantrekkingskracht en populariteit van dit type misogyne en extreem-rechtse mannen, die in de politiek maar ook op sociale media goed scoren?

‘Feministen zijn er nooit goed in geslaagd om mannen duidelijk te maken dat, op een kleine groep machthebbers na, níémand baat heeft bij het rigide denken in mannen- en vrouwenrollen. In dat gat zijn influencers als Jordan Peterson of Andrew Tate gesprongen. En vrouwen die een dienstbaar vrouwenleven verheerlijken. De boodschap is: als we ons braaf aan deze zogenaamd ‘natuurlijke’ mannen- en vrouwenrollen houden, dan zal de samenleving je belonen en voel je je goed over jezelf. Maar het is een leugen. Want die taakverdeling staat alleen in dienst van een select gezelschap.

‘Deze week nog sprak ik een vrouw wier dochter op een middelbare school in Londen zit. De jongens in haar klas maken allemaal gekscherend de make me a sandwich-grap. Zonder mensen in hun omgeving die dit ontkrachten, plant het zaadjes in jonge jongens die me ernstige zorgen baren.

‘En dat is meteen ook een van de belangrijkste maar lastigste plekken voor veel mensen om zich in te zetten voor gelijkwaardigheid: het thuisfront. Ik ken zo veel feministen die thuis meer taken op zich nemen dan hun man: in het huishouden, met de zorg voor kinderen. Een goede vriendin van me, een radicale feminist, houdt haar mond als ze bij haar ouders op bezoek is, waar haar vader vanuit een stoel commando’s uitdeelt aan haar moeder in de keuken.’

Hoe ziet u de toekomst?

‘Wachten tot het vanzelf beter wordt, is een illusie. Daarom doe ik wat ik doe, en ik ontmoet veel mensen die hard werken aan een wereld waar de macht niet langer geconcentreerd is bij een kleine voorhoede. Afgelopen week nog hoorde ik een Iraanse activiste op de radio. Ondanks de afschuwelijke omstandigheden en het dagelijkse gevaar voor vrouwen hadden de protesten haar een flintertje hoop gegeven, een geloof in verzet. Op zo veel plekken in de wereld staan jonge vrouwen op die zich niet laten opzadelen met zaken die mijn generatie of die van mijn moeder heeft geaccepteerd of geïnternaliseerd. De huidige generatie gelooft dat verandering mogelijk is, en spreekt zich uit. Dat vind ik fantastisch.’

Wie is Angela Saini? Angela Saini (1980, Londen) schrijft sinds 2005 als wetenschapsjournalist voor onder meer New Scientist, The Guardian, Wired en The Economist. Ze behaalde twee masters: Engineering (Oxford) en War Studies (King’s College London). Ze won meerdere journalistieke prijzen, zoals voor haar BBC-documentaire over nepuniversiteiten (in 2008) en schreef meerdere boeken: Geek Nation (2011), over India als wetenschappelijke supermacht, Inferior (2017), Superior (2019) en The Patriarchs (2023). Saini woont in New York.