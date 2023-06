Andrew Pontzen laat kraakhelder zien wat computersimulaties ons over het heelal kunnen leren ★★★★☆

Andrew Pontzen Beeld rv

Andrew Pontzen is een Britse kosmoloog, verbonden aan het University College in Londen. Jong maar internationaal toonaangevend. Dat had ook heel anders kunnen lopen, schrijft hij in zijn even intrigerende als ambitieuze eerste boek Het universum in een doos.

In 2003 verveelde natuurkundestudent Pontzen zich in Londen kapot boven zijn verplichte practicumproefjes en stapte hij in wanhoop over naar de sterrenkunde. Niet dat hij veel met sterren en het heelal had. Niks eigenlijk, hij was van huis uit vooral een computernerd. Maar astronomen doen tenminste geen proeven. Dacht hij.

De overstap naar sterrenkunde leek aanvankelijk de volgende vergissing, toen hij begreep dat astronomen van pakweg 85 procent van het heelal eigenlijk niks weten omdat het onzichtbaar is. Ze hebben er wel woorden voor, donkere materie en donkere energie. Maar hoe kun je nadenken over een heelal waarvan je de hoofdingrediënten niet kent?

Heel goed, laat hij in zijn boek zien. Als computerfan raakte hij destijds al snel betrokken bij simulatiewerk: het nabootsen van sterrenstelsels en uiteindelijk het hele universum in een rekenmachine. Draaiend aan knoppen en parameters bleken ook astronomen en kosmologen proeven te kunnen doen. Spannende en leerzame proeven zelfs. Sindsdien verveelt Pontzen zich overduidelijk geen moment meer.

In Het universum in een doos laat hij kraakhelder zien hoe computersimulaties ons van alles kunnen leren over het universum en zijn geschiedenis, van de oerknal tot het heden. Maar ook, zonder heel technisch te worden, hoe dat simuleren eigenlijk in zijn werk gaat en vooral wat ervoor nodig is om het goed te doen. Een paar vergelijkingen bij elkaar stoppen en dan maar doorrekenen is geen optie. Het samenspel van alle onderdelen bepaalt immers wat het geheel zal doen. Waarbij zelfs supercomputers onmogelijk miljoenen sterrenstelsels met daarin miljarden sterren in alle details kunnen behappen. Net zomin als alle luchtmoleculen in de aardatmosfeer.

Vereenvoudigingen

Interessant is hoe Pontzen laat zien hoe vereenvoudigingen tegelijk nodig en heel bepalend zijn voor uitkomsten van het rekenwerk. Die vereenvoudigingen zijn er in twee versies. Ten eerste kan de kosmos beter worden opgevat als een vat vol stromende vloeistof, en niet als losse sterren. En ten tweede moet de programmeur bepalen tot welk detail hij de bewegingen wil volgen en op basis van welke gegevens precies.

In weercomputers heet dat het subraster, met vakken van een paar vierkante kilometer waarbinnen wolken en temperatuur gemiddeld worden ingevuld. In de kosmologie is het rasterpapier veel en veel groter, maar doen simulaties in feite hetzelfde.

Pontzen laat zien hoe dat subraster in de simulatiekosmologie een rol speelt. Maar ook hoe het ertoe leidt dat astronomen het heelal zoals wij dat kennen inmiddels heel behoorlijk kunnen nabootsen met de computer. Inclusief, en dat is welbeschouwd een wonder, de verdeling van donkere materie in het universum. Uit waarnemingen weten we dat die een onzichtbare sliertige structuur vertoont, met ook peilloos grote lege gebieden. De sterrenstelsels liggen vooral langs die structuren, als lampjes aan de takken van een kerstboom. Die donkere megastructuren gaan terug op minieme quantumrimpelingen aan het begin van ruimte en tijd, blijkt uit simulaties.

Pontzen laat ook mooi zien hoe bepalend het is op welke manier we de levensloop van sterren zelf in het model stoppen. Zwarte gaten, bijvoorbeeld, kunnen zowel sterrenstelsels tot groei aanzetten als ze uit elkaar blazen. Inzichten die er zonder simulaties vermoedelijk niet geweest zouden zijn, en inmiddels een aansporing blijken voor sterrenkijkers om ergens aan de hemel naar zoiets te speuren.

Niet alleen kosmologie

Een flink deel van Het universum in een doos gaat interessant genoeg niet alleen over kosmologie, Pontzens eigen vakgebied waar het rekenwerk zichtbaar veel houvast biedt. In een tour d’horizon behandelt hij simulaties op allerlei gebieden, van het weer, eiwitchemie en ecologie tot het menselijke denken zelf. Inclusief een uitstapje naar The Matrix, de filmserie die speelt met het idee dat de realiteit als geheel een simulatie is. Flauwekul, vindt hij.

Verfrissend is dat Pontzen steeds hamert op het verschil tussen simulatie en werkelijkheid. Hoe groot en snel een computer ook is, altijd zullen er vereenvoudigingen nodig zijn die, als je niet oplet, net het verschil kunnen maken tussen inzicht in hoe complexiteit ontstaat uit iets eenvoudigs en klinkklare onzin. Voor de kosmos is dat misschien nog tot daaraan toe. Voor bijvoorbeeld gesimuleerde intelligentie is het een zinnige waarschuwing van een insider.

Andrew Pontzen: Het universum in een doos. Uit het Engels vertaald door Albert Witteveen. Atlas Contact; 288 pagina’s; € 24,99.