‘Amsterdam in bijna 80 boeken’ is aangenaam afwisselend en fraai geïllustreerd

Wat een mooi idee. In het gul en fraai geïllustreerde Amsterdam in bijna 80 boeken bespreken vijf eminente kenners boeken waarin de hoofdstad van dit land op een of andere wijze een rol speelt – in fictie en non-fictie, door de eeuwen heen en thematisch geordend. Een ‘boekenboek’ noemen de samenstellers het zelf. Ze behandelen titels van nog steeds bekende schrijvers als Theo Thijssen, Nescio en Simon Carmiggelt, maar ook van tegenwoordig veel minder bekende als Justus van Maurik, Is. Querido en Neel Doff.

Het is niet voor het eerst dat een boek in kaart brengt hoe huizen, straten, pleinen, buurten en wijken in de letteren terecht zijn gekomen. Al in 1982 gebeurde dat in de nog altijd vermakelijke Querido’s letterkundige reisgids van Nederland en in Het land der letteren. Wel is het bij mijn weten voor het eerst dat uitsluitend Amsterdam in het zonnetje staat.

De titel is trouwens licht misleidend: de samenstellers – Geert Mak, René van Stipriaan, Marita Mathijsen, Guus Luijters en Emile Brugman – bespreken bij elkaar niet bijna, maar precíés tachtig boeken. En uiteraard zouden het er vele malen meer kunnen zijn.

Het stramien van de bijdragen is verre van strak. Ieder van de vijf samenstellers geeft zijn eigen invulling, ieder heeft zijn eigen toon. De een houdt het op een analyse van het onderhavige boek, bij een ander kan de bespreking zomaar uitgroeien tot een mini-essay over pakweg immigratie, weer een ander vlecht er als het even kan zijn eigen Amsterdamse herinneringen in. Dat maakt de bundel aangenaam afwisselend.

Neem het smakelijke hoofdstuk dat Geert Mak wijdt aan De schaamte voorbij, de bestseller van Anja Meulenbelt uit 1976, waarin ze haar liefdesleven als pas ontwaakt feministe beschreef. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar niemand die in de jaren zeventig student was kon om dit boek heen. Volgens Mak wist destijds iederéén in de linkse bubbel wie er achter de hoofdpersonen schuilgingen. Hoe het ook zij, de man die in dit boek model stond voor de botte minnaar kwam daar nooit meer overheen; zelfs zijn kinderen werden er naar zijn zeggen op aangekeken. ‘Wat ze met haar ‘bevrijdende’ boek in onze levens heeft aangericht’, vertelde hij Mak, ‘ze heeft het nooit willen zien.’

De grootste verdienste van Amsterdam in bijna 80 boeken is zonder meer dat de samenstellers bijna vergeten boeken onder de aandacht brengen. Mij was althans De bedevaartgangers (1841), roman over Joods Amsterdam van Elisabeth Hasebroek, onbekend. Ook Bloemsdag (2004) van het beroemde vertalersduo Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes was me tot mijn schande tot nu toe ontgaan. Hetzelfde geldt voor De wensdagen (2016) van Patricia F. Wessels, autobiografische schets over het opgroeien in een hippiegezin in de Jordaan. Het vijftal weet over zulke titels zo enthousiasmerend te schrijven dat je meteen een leeslijstje aanlegt. Als dat geen compliment is.

