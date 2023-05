Als kind tijdens de onderduik mishandeld: indringende herinneringen aan WO II ★★★★☆

Beeld Etty Hillesum Centrum

Eén keer per jaar werd bij de pleegouders van Daan Kraal (80) thuis een varken geslacht, dat aan een ladder werd gehangen. ‘Daar was ik als de dood voor. Ze dwongen me gebakken spek te eten. Ik moest vreselijk braken. De huisarts zei: dring het hem maar niet op. Hij heeft een ingeboren iets dat hij dat niet wil eten.’

De kleine Daan wist toen nog niet dat hij Joods was, maar wel dat zijn ouders waren omgekomen in de oorlog. Aan zijn kleinzoon Joshua (12) vertelt hij over zijn jeugd in Door hun ogen – Familieverhalen uit de Holocaust. Een kleine vijftig interviews zijn het, van kleinkinderen met hun Joodse (over)grootouders over hun jeugd in de oorlog. De meeste interviews zijn door de kinderen zelf uitgewerkt en door redacteuren van eindredactie voorzien, maar er zijn er ook opgetekend door schrijvers als Arnon Grunberg en Jessica Durlacher.

Niet alleen in de stukken van de kinderen, ook in die van de schrijvers is het taalgebruik eenvoudig gehouden om het boek toegankelijk te maken voor jongeren; het is het nadrukkelijke doel van het boek de herinneringen aan de Holocaust levend te houden voor volgende generaties. De verhalen die dat oplevert zijn hartverscheurend in hun ongekunsteldheid. Een andere Joshua (11) over zijn overgrootmoeder, die na de bevrijding van Auschwitz haar naar Limburg gestuurde zoontje terugvond bij een vrouw die met het ventje op de arm de deur opendeed: ‘Ze zei: We hoopten dat je vergast was, want we hebben zelf geen kinderen. Maar mijn omama was niet boos om die opmerking. Ze was veel te blij dat ze haar kind weer bij zich had.’

Meer verhalen

Enigszins vergelijkbaar is Vergeet je naam – Verhalen van Joodse onderduikkinderen, al zijn hier alle verhalen opgetekend door schrijvers Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. Eerder schreven ze Andere achterhuizen, voor volwassenen, en Ondergedoken als Anne Frank, voor jongeren: onderduikverhalen die vertaald werden tot in Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten.

In Vergeet je naam staat onder meer het verhaal van Mattie Tugendhaft, in 1936 geboren in Maastricht. Hij zat als jongetje tijdens de oorlog op zo’n tien adressen in Zuid-Limburg ondergedoken. ‘Op één plek na heb ik het relatief goed gehad’, vertelt hij, waarna die ene plek de hoofdlijn vormt in zijn verhaal vol gruweldaden en mishandeling – en niet door de Duitsers. ‘Op een dag haalde de boer mij uit bed en nam mij mee naar de zolder, waar ik in mijn blootje rondjes moest rennen. Hij greep me bij mijn nek en hing me op aan een stuk touw aan een balk tot ik praktisch bewusteloos was. Als de Duitsers je te pakken krijgen, zei hij toen hij mij eraf haalde, dan doen ze dat met je.’

Vanaf de cover kijkt Mattie de lezer aan: een schat van een joch van een jaar of 5 met een rond gezichtje en grote, bruine ogen. Lang na de oorlog is hij eens naar het Limburgse dorp van de boer teruggegaan, waar een caféhoudster hem vertelt dat ‘er een Joods jongetje ondergedoken heeft gezeten dat vreselijk is mishandeld. Dat wist het hele dorp’.

Femmetje de Wind (red.): Door hun ogen – Familieverhalen uit de Holocaust. Hollands Diep; 318 pagina’s; € 24,99. ★★★★☆ Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis: Vergeet je naam – Verhalen van Joodse onderduikkinderen. Van Oorschot; 156 pagina’s; € 20. ★★★★☆

