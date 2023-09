‘Als boekhandelaar kun je wachten op een bestseller, maar je kunt een boek ook zelf een succes maken’

Fons Plukker uit Boekhandel Maximus Rotterdam Beeld Annabel Miedema

Jullie bestverkochte boek van de week is een Engelse klassieker uit 1950.

‘We zijn allemaal dolenthousiast over Margaret Kennedy’s Picknick bij maanlicht, dat zich afspeelt in 1947. Een spannend literair verhaal met leuke personages en humor. Wij vinden dat iedereen dit boek moet lezen en hebben er een niet-goed-geld-terug-actie omheen gebouwd. Als mensen het niet goed vinden, mogen ze het terugbrengen.

‘Je kunt wachten tot er een bestseller ontstaat, maar je kunt ook met z’n allen een verkoopsucces maken. Dat doen we een enkele keer hier in boekhandel Maximus, als we allemaal enthousiast zijn.’

Vorige week schreef chef Boeken Wilma de Rek dat een Nederlandse bestsellerauteur vroeger nog weleens 200 duizend exemplaren verkocht, maar nu heel blij moet zijn met 60 duizend verkochte boeken.

‘Dat klopt, uitgevers kunnen niet meer rekenen op bestsellers van boven de 100 duizend exemplaren, dat is veranderd. Ten eerste komt dat door de gigantische overproductie aan titels. Mensen moeten keuzes maken. Dat heeft ook met de prijs te maken. Een roman van 500 bladzijden kost rond de 35 euro. Dat is een groot bedrag voor veel mensen. Als mijn moeder nog had geleefd, had ze gezegd: reken dat eens om in guldens, haha! Daarnaast koopt de jongere generatie breder dan de oudere generatie.’

Vrijdagavond won Forugh Karimi de Hebban Debuutprijs voor De moeders van Mahipar. Heeft zo’n prijs invloed in de boekhandel?

‘Er zijn eigenlijk te veel literaire prijzen, dus het hangt ervan af of het opgepikt wordt door de kranten. De laatste keren was dat niet zo en had het weinig effect. Daarnaast zijn debutanten lastig in de verkoop. Ik zeg altijd: voor een debutant moet je twee keer harder lopen. Overigens begrijp ik de keuze van de vakjury voor deze roman van Karimi goed.’

Wat is jullie boekentip?

De Maniac van de Chileense schrijver Benjamín Labatut, die deels opgroeide in Den Haag en nu in Santiago de Chile woont. Een roman over wiskundige John von Neumann, die meehielp aan de ontwikkeling van de atoombom. Een heel andere figuur dan Robert Oppenheimer. Het boek leest als een thriller en laat je nadenken over de randen van de wetenschap en de toekomst. Een duizelingwekkende wow-roman, die leest als een waarschuwing.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Maximus in Rotterdam:

1. Margaret Kennedy: Picknick bij maanlicht; Atlas Contact

2. Isabel Allende: De wind kent mijn naam; Wereldbibliotheek

3. Adriaan van Dis: Naar zachtheid en een warm omhelzen; Atlas Contact

4. Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; De Arbeiderspers

5. M.J. Arlidge: Oog om oog; Boekerij

6. Sacha Bronwasser: Luister; Ambo Anthos

7. Saskia Goldschmidt: Kukuruznik; J.M. Meulenhoff

8. Roxane van Iperen: Dat beloof ik; Thomas Rap

9. Karin Slaughter: Na die nacht; HarperCollins

10. Anya Niewierra: De Camino; Luitingh-Sijthoff