Alles zie je aankomen in ‘Een lied voor Achilles’ van Madeline Miller, en toch ontroert ze

De populariteit van hashtags als #Booktok en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Maar wat? Charlotte Remarque (25) houdt het in de gaten.

Je hoeft niet op het gymnasium te hebben gezeten, de Ilias en de Odyssee dringen zich hoe dan ook aan je op, of het nou via Brad Pitt is of Pat Barker. Ook op TikTok zijn deze tijdloze verhalen onverminderd populair.

Toen de Amerikaanse schrijfster en classica Madeline Miller meer dan tien jaar geleden debuteerde met Een lied voor Achilles werd de liefdesroman enthousiast ontvangen (al werd de Nederlandse vertaling in NRC ietwat minzaam beschreven als een ‘homobouquetreeks’). Toch was het boek op de achtergrond geraakt als het niet opnieuw was ontdekt door de jonge lezers op #BookTok, bij wie queer fictie het sowieso goed doet, historische fictie ook, het liefst met draken, maar goden en centauren komen in de buurt.

Het zal zijn omdat ik bedorven ben door het teleurstellende aanbod van de afgelopen jaren, maar ik vind Een lied voor Achilles gewoon goed.

Ja, het zit vol met onsubtiele innuendo’s – een druipende hap van een rijpe vijg, ‘drachtig van het zaad’ (echt waar!), de schil nog warm van de handen van de ander. En ook de queer coming-of-age-klassiekers ontbreken niet: de verlegen koningszoon kan alle dienstbare vrouwen krijgen die hij wil… maar denkt ’s nachts aan heel andere dingen dan aan kamermeisjes!

Maar de liefde tussen Achilles en Patroclus, de ene blond en mooi alsof hij uit marmer gehouwen is, de ander donker met grote uilenogen, is overtuigend en meeslepend. Alles zie je aankomen, de eerste kus, de eerste nacht samen, en toch ontroert Madeline Miller.

Onder alles sluimert de tragiek van de dood van Patroclus, die in de Ilias als de ‘dierbaarste vriend’ van Achilles werd omschreven en in vele latere hertellingen als zijn minnaar. Al in het begin van Een lied voor Achilles wordt de vroege dood van Patroclus voorspeld door de moeder van Achilles, een nimf, en dat geeft deze roman iets meer gewicht dan een ‘homobouquetreeks’. Het is als lezer heerlijk om geen voorpret maar voorverdriet te hebben om deze tedere liefde die tot een wreed einde zal worden gebracht.

Het was een wonder, denkt Patroclus bij hun eerste onbeholpen samensmelten, en als je de cynicus in je opzijzet denk je: ja, het is ook een wonder, dat mensen zo van elkaar kunnen houden en dat ze dat altijd al hebben gedaan.