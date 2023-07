Alles wat hij wilde, kon hij, dus ging Jan Cremer met camera’s en een fel spiegelende bril op naar Groenland

De poolbril van Jan Cremer (met een lp van de soundtrack van een film die hij daar maakte). Beeld Lina Selg

Wie zich voorstelt hoe Jan Cremer zijn boeken schrijft, ziet waarschijnlijk geen man voor zich die op een studeerkamer achter zijn schrijfmachine zit. Jan Cremer zit niet rustig achter zijn bureau, die is onderweg. Van Enschede naar Amsterdam, waar hij als schilder de bijnaam ‘het beest’ kreeg en een opmerkelijke aanwezigheid was in het culturele uitgaansleven. Van Amsterdam naar Ibiza, om daar in de omgeving van dichters als C.B. Vaandrager en Hans Sleutelaar op een stuk of zes gehuurde typemachines een bestseller op papier te rammen. Van Ibiza naar Amsterdam, om daar met een geraffineerde campagne te zorgen dat Ik Jan Cremer ook echt een bestseller werd. En toen naar New York, om te zwieren met Jayne Mansfield en zijn roem te incasseren op de pier van Coney Island; zelfs de taxichauffeurs wisten wie hij was.

Jan Cremer is altijd onderweg geweest. Al op zijn 17de monsterde hij aan als matroos, op weg naar het Hoge Noorden. Lapland, Groenland, Siberië en Mongolië: Cremer legde er aan. Na zijn succes als schrijver kwam hij in 1972 nog eens terug in Groenland om een sledetocht te maken met de Inuit, en die te filmen. Ervaring als filmer had hij niet, maar daar maakte hij geen probleem van: ‘Filmen kan ik, dat is geen punt, alles wat ik wil kan ik’, riep hij optimistisch in het tijdschrift Bzzlletin. Hij had camera’s bij zich, een geschikte poolbril en dat was genoeg. In 1973 was de première van The Long White Trail op de Nacht van de Poëzie, die dat jaar in Brussel werd gehouden. De ‘long white trail’ is een route van 300 kilometer van een vissersdorp naar de binnenlanden, die elk jaar moet worden afgelegd om de bewoners te voorzien van vis voor de winter. De camera is vooral gericht op de honden, met wie de filmer Cremer meer mededogen heeft dan met de mensen.

Nog voor de film was voltooid, verscheen al de soundtrack van John Pantry, een Britse producer die zich tot het christendom zou bekeren na het maken van enkele gospelalbums. Drie kwartier was een onhandige lengte: te kort voor een bioscoopfilm, te lang voor een voorfilm. Wel een ideale tv-lengte, maar het zou tot 1979 duren voor de film werd uitgezonden, bij Veronica.

De poolbril had Jan Cremer toen allang niet meer nodig. Hij wist dat er maar één geschikte plek was om het voorwerp te bewaren. Nu hij hem had gedragen bij het maken van The Long White Trail had de bril literaire lading gekregen. Hij schreef een kaartje dat aan de bril werd bevestigd: ‘poolbril Jan Cremer – tijdens opnamen film The Long White Trail’, als een bewijs van authenticiteit. Nog maar zelden ziet de fel spiegelende bril het daglicht.