Alex haalt in ‘De gast’ veel onaangenaams uit, maar toch krijgt de lezer geen afkeer van haar ★★★★☆

Zeven jaar geleden debuteerde Emma Cline met het juichend ontvangen, op de Manson Murders geïnspireerde De meisjes (The Girls). Na de verhalenbundel Daddy (2021) verschijnt nu haar tweede roman De gast (The Guest), in Amerika al aangekondigd als het zomerboek van 2023.

Het verhaal is gesitueerd in de Hamptons, het uiterst welvarende oostelijke deel van Long Island, waar veel rijke New Yorkers een buitenhuis hebben. Hier belandt hoofdpersoon Alex wanneer ze door haar huisgenoten uit haar appartement in New York wordt gezet wegens diefstal van hun spullen en een reusachtige huurachterstand.

Wie is Alex? Dat is een vraag die de lezer zich het hele boek lang blijft stellen. We weten dat haar vertrek uit New York vooral een vlucht is. Ze is sekswerker geweest en heeft een hoop vijanden gemaakt. Voormalige klanten die ze een poot heeft uitgedraaid, hotelbars en restaurants waar ze zich niet meer kan vertonen omdat ze zich er heeft misdragen. En misschien het meest verontrustende: ze wordt achtervolgd door een man die Dom heet en die nog een heleboel geld van haar krijgt.

Alex is pas 22 jaar oud, maar heeft het gevoel dat ze al aan het aftakelen is. Ze slikt gejatte pijnstillers en andere verdovende middelen, ergert zich aan de frons die op haar voorhoofd is verschenen en overweegt een borstvergroting. Dan ontmoet Alex Simon, een rijke vijftiger. Ze weet hem in te palmen en trekt bij hem in, in zijn kapitale zomerverblijf in de Hamptons. Als de zomer voorbij is zal ze met hem meegaan, naar zijn appartement in New York. En zo komt alles toch nog goed.

Maar niet dus, want Alex – die zelf al concludeerde dat alles wat ze aanraakt ‘ten dode is opgeschreven’ – is het vleesgeworden opportunisme. Als Simon haar meeneemt naar een feest van vrienden, kan Alex het niet laten te flirten met de gastheer en belandt ze uiteindelijk met hem (en de dure jurk die ze van Simon heeft gekregen) in het zwembad. Simon is not amused en gooit haar de volgende dag het huis uit. We bevinden ons dan bijna op een kwart van het boek, het verhaal van Alex begint nu pas echt.

Het is opmerkelijk hoe goed Cline erin slaagt Alex zoveel onaangenaamheden te laten uithalen, zonder dat de lezer een afkeer van haar krijgt. Zeker, Alex zal de kans iemand iets afhandig te maken nimmer aan zich voorbij laten gaan en als het gras ietsje verderop groener lijkt, beweegt ze zich in die richting. Maar er zit geen systeem, geen groter plan in haar handelingen. Want daarvoor is zoiets als een persoonlijkheid nodig en daarover beschikt ze niet.

Alex is een soort geestelijk vacuüm, ze is wat de omstandigheden en de personen in haar omgeving van haar verlangen. Als ze de aandacht van Simon heeft getrokken en bij hem gaat inwonen, bestudeert ze nauwgezet zijn reacties op alles, leidt daaruit zijn wensen en voorkeuren af, en herschept zichzelf tot de persoon die Simon wil dat zij is. Als zich iemand anders aandient, glijdt ze moeiteloos is een andere rol. Het lijkt een natuurlijk overlevingsmechanisme, dat op tactisch niveau werkt, maar op strategisch niveau fatale gevolgen heeft. In de smaak vallen bij de gastheer is een leuk kortetermijnsucces, maar niet zo slim als je daarmee de gunsten van je sugar daddy verspeelt.

De gast is een overtuigende studie in zelfbedrog. Vrijwel onmiddellijk nadat ze door Simon het huis is uitgezet, weet Alex zichzelf ervan te overtuigen dat de breuk slechts tijdelijk is. Dat Simon weliswaar boos is geworden, maar dat die woede waarschijnlijk nu alweer voorbij is. Over precies een week geeft Simon een groot feest ter gelegenheid van Labor Day. Dan zal ze zijn tuin binnenwandelen, zal hij haar opmerken, glimlachend op haar aflopen, haar omhelzen en zullen ze de malle gebeurtenissen van een week eerder hoofdschuddend weglachen. Alsof er niets is gebeurd. Alex moet alleen nog even die zeven dagen zien te overbruggen.

De tweehonderd pagina’s die volgen, beschrijven wat Alex in die week overkomt. Ze vormen een fraaie schets van de materialistische, verwende wereld van de Hamptons en van de grenzeloze vindingrijkheid waarmee Alex zich in die wereld probeert staande te houden. Al die tijd blijft Alex een onkenbare persoonlijkheid, een vrouw zonder eigenschappen. Cline geeft haar geen traumatische jeugdervaring die gemakzuchtig verklaart hoe het allemaal zo gekomen is. Alex is gewoon wie ze is, punt.

De gast is een omgekeerd scheppingsverhaal. Alex heeft geen idee, maar de lezer weet: het einde zal woest en ledig zijn.

Emma Cline: De gast. Uit het Engels vertaald door Tjadine Stheeman. Lebowski; 272 pagina’s; € 23,99.