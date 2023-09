‘Aan ons vooraf van Giorgio Fontana is een familie-epos om in te verdwijnen’

Manda Heddema Beeld Annabel Miedema

Hans Loeve, verkoper bij Boekhandel Riemer in Amersfoort en Groningen, is uitgeroepen tot boekverkoper van 2023-2024. U kreeg die titel twee jaar geleden. Heeft dat invloed of is het meer een eretitel?

‘Het is wat je er zelf van maakt. Ik heb gemerkt dat het deuren kan openen. Toen ik de titel kreeg, in het staartje van de coronatijd, heb ik me er hard voor gemaakt om de boekhandel in de toekomst essentieel te verklaren. Ik heb daar toen tot in Den Haag over kunnen spreken.’

Wat speelt er verder bij u in Driebergen?

‘Wij zijn de eerste regio die weer is begonnen na de vakantie, dus we zijn al flink op stoom. We zijn vooral druk met de voorbereiding van de Kinderboekenweek in oktober.’

Wat voor voorbereidingen treft u?

‘We maken een selectie van boeken die leraren nodig hebben om het thema ‘Bij mij thuis’ te behandelen. Daarnaast hebben veel scholen een budget om juist in de Kinderboekenweek hun bibliotheek aan te vullen. Dus ik geef advies over welke boeken erbij kunnen.’

Kinderboekenschrijver Janneke Schotveld schreef onlangs in een opiniestuk in de Volkskrant dat veel leraren haar vragen om gratis boeken omdat er geen budget zou zijn. Maar dat valt dus mee?

‘Nee, Schotveld heeft helemaal gelijk, dat is een groot probleem. Het is niet voldoende als een school alleen in de Kinderboekenweek voor elke klas een boek kiest. Daar red je het niet mee.

‘Het hangt van de school af. Ik heb scholen in de regio die het goed doen en een jaarbudget hebben maar er zijn ook scholen die dat niet hebben en aan ouders vragen of ze hun oude boeken naar school willen brengen. Of schoolbibliotheken up-to-date worden gehouden, is afhankelijk van docenten en schoolbesturen.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘Aan ons vooraf van Giorgio Fontana, 500 bladzijden dik, een prachtig literair familie-epos over een stuk geschiedenis dat ik niet in detail kende. Over Noord-Italië van 1917, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, tot 2017. Een boek om in te verdwijnen en je blik op de wereld te verbreden.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Jacques Baas in Driebergen:

1. Adriaan van Dis: Naar zachtheid en warm omhelzen; Atlas Contact

2. Nicolien Mizee: Het paradijs; Nijgh & Van Ditmar

3. Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; De Arbeiderspers

4. Ian McEwan: Lessen; De Harmonie

5. Cobi van Baars: De onbedoelden; Atlas Contact

6. Saskia Goldschmidt: Kukuruznik; Meulenhoff

7. Bibi Dumon Tak: Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda; Querido

8. Roxane van Iperen; Dat beloof ik; Thomas Rap

9. Claudia de Breij en Paul van Vliet: In de kantlijn van de tijd; Balans

10. Sacha Bronwasser: Luister; Ambo Anthos