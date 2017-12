999 sterren voor het beste boek van 2017, van Kees 'het laatste levende genie' van Kooten

- Dat hij op de meest elegant mogelijke wijze ineens de echtgenoot van Gerrit in het zonnetje zet, zonder dat je het in het begin in de gaten hebt...



- Ontroerend! Groots! Want dat kan hij dus ook nog, die lul.



- Hij kan alles, dat is het idiote. Er staat verdomme niets in dat hele boek van vierhonderd zoveel bladzijden, dat niet geweldig bedacht en nog beter geschreven is.



- Vergeet zijn gedichten niet... die krijgen bij ons ook vijf sterretjes... ook alleen maar omdat dat er geen 27 mogen zijn van die kut-Volkskrant.



- Toch is dat boek nergens opschepperig...