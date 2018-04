'Voor alles' van Zwagerman lijkt op Barnas' 'Waar men bang voor is'

Het zou een catalogus zijn van alles waar Joost Zwagerman in zijn leven bang voor is geweest. Dat schreef Joris Henquet in de Volkskrant, toen zondag zangeres Wende Snijders de Annie M.G. Schmidt-prijs kreeg (3.500 euro) voor het nummer Voor alles. De tekst is van Joost Zwagerman (1963-2015) en staat in zijn gelijknamige dichtbundel, die een jaar voor zijn overlijden verscheen.



In het VPRO-radioprogramma Nooit meer slapen van 5 september 2014 sprak Zwagerman over het gedicht, waarin onder meer insecten, kokend water, scharen, de dood, gebouwen zonder ramen, schaamte, melkwegen, de waarheid en God voorkomen. In zoverre was het persoonlijk, vertelde de maker, dat hij zich afvroeg hoe de wereld eruit zou zien als je voor álles bang was. Zelf had hij last van hoogtevrees. Nooit zou hij in een hoogbouwflat durven wonen.