'Stront, seks en foute grappen. Ik heb Ik, J. Kessels schuddend van het lachen zitten schrijven'

Uw verslaggever stelde voor om het interview over Ik, J. Kessels, het laatste deel van de trilogie over de vriendschap tussen P.F. Thomése, 'P is for Penis, F is voor Fuck, de bekende vintage acteur P.F. Thomése, alias Porny Franz, gespecialiseerd in het klassieke Duitse aftrekwerk' en de paffende, zuipende en onverstoorbare Tilburgse country & bluesheld J. Kessels in stijl te laten plaatsvinden bij een afhaalchinees in Haarlem, de woonplaats van de auteur.