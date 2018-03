'Lezers vertellen me vaak dat ze iets gelijksoortigs hebben meegemaakt als een personage uit mijn roman'

Als Fernando Aramburu (1959) in San Sebastián is, ziet hij overal wat er niet meer is. 'De muren zijn niet meer beklad met politieke leuzen en bedreigingen. Er staan geen bussen meer in brand, zoals toen ik jong was. Je hoort geen schoten. De sfeer is anders, kalm, doodgemoedereerd.'



Sinds de ETA-terreur is gestopt, is het alsof een enorme bliksemafleider de spanning uit de Baskische stad heeft weggenomen - maar iets ervan is vastgehouden in Vaderland, de grote succesroman van Aramburu.