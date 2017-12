Kerstmis: kleine illusie van weelde en welbehagen

27 december



't is Engelsch in huis wat de klok slaat. De kinderen antwoorden niet anders meer dan met yes en no, maby be, sure, of course. Ze zeggen tegen elkaar: you are crazy, I am sorry, goodbye en I have plenty, I have a lot...



Met den jongsten op één na loop ik 's avonds langs de dorpsstraat en hij groet elken voorbijganger dien hij hoort maar niet ziet in het donker: good evening!



Antoon Coolen (1897-1961), Nederlandse romanschrijver.

Ingekort fragment uit Bevrijd Nederland.

Nijgh & Van Ditmar, 1946.