'Johan Derksen en Angela de Jong framen transgenderissues als grachtengordelhobby'

Dat zijn boek Transgender in Nederland samenviel met de recente explosie van aandacht voor transgenderemancipatie, had auteur en historicus Alex Bakker (49) niet voorzien toen hij vier jaar geleden begon met fondsen werven om het boek te publiceren. 'Maar het is natuurlijk niet zo dat het onderwerp net ontdekt is', benadrukt hij. 'Alleen waren er eerder hooguit twee tv-programma's per jaar over transgenders, nu is het niet meer bij te houden.