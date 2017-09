'Een rookpluim van 10 kilometer boven Londen'

Wij wandelden door de leege straten naar de dokken. Van overal stroomden de wagens van de brandweer toe, rinkelend en bulderend, de branden tegemoet.



We kwamen langs den Tower tot dicht bij de grens van de brandende zone en konden toen niet verder: schildwachten in gaspakken hielden ons tegen. Hier en daar stonden kleine groepjes te kijken, vrij rustig, maar toch bezorgd. We gingen terug en even later juichten de all clear sirenes.



George Hart (1893-1943), ministerieel ambtenaar, week in mei 1940 uit naar Londen.

Ingekort fragment uit Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. M. Nijhoff, 1976.