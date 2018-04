Zware onweersbuien zorgen voor veel wateroverlast

In heel Nederland was er voor afgelopen nacht code geel afgegeven. De buien die over het land trokken, gingen gepaard met onweer, hagel en stevige windstoten tot 80 kilometer per uur.



In België is de schade door het noodweer groot in het centrum en het oosten van het land. In Dinant en omgeving staan de straten blank omdat het riool het vele water niet kan verwerken. 'Er zijn daken afgerukt, er waren modderstromen, er liggen bomen op de weg, maar ook elektriciteitskabels', zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de VRT.