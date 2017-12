Zorgt extra asfalt voor minder files of juist voor meer gebruik? Kabinet blijft inzetten op meer wegen

De asfaltlobby en de milieulobby kunnen sinds woensdag naar hartenlust twisten over de Waalbrug bij Ewijk. Die biedt beide kampen nieuwe munitie in hun eeuwige discussie over de vraag of meer asfalt helpt tegen het fileprobleem. 'Ja', zegt de asfaltlobby waarschijnlijk op basis van de filecijfers van de Verkeersinformatiedienst (VID) over 2017. 'Nee', roept de milieulobby vermoedelijk na bestudering van exact dezelfde nieuwe cijfers.



De VID maakte gisteren bekend dat het notoire fileknelpunt op de A50 is verdwenen na opening van de nieuwe, grotere brug over de rivier de Waal. Eén punt voor de asfaltlobby, want na wegverbreding zijn de files weg. Tegelijkertijd meldt de VID dat het knooppunt Bankhoef, 10 kilometer ten zuiden van de Waalbrug, de hoogste nieuwe binnenkomer is in de top 50 van Nederlandse fileknelpunten. De filedruk bij de T-splitsing van A50 en A326 is dit jaar maar liefst 151 procent toegenomen. Eén punt voor de milieulobby, want de verdwenen files voor de Waalbrug zijn slechts een stukje naar het zuiden verplaatst.



Voor het eerst sinds de Nederlandse economie weer groeit, is de jaarlijkse filedruk niet gestegen, blijkt uit een voorlopige inventarisatie van de VID. Eén punt voor de asfaltlobby, want in 2017 zijn een aantal snelwegprojecten gereedgekomen. Was dat asfalt niet neergelegd, dan was de filedruk (het aantal filekilometers vermenigvuldigd met de duur van de file in minuten) dit jaar vrijwel zeker gestegen. Maar ook dit gegeven kan anders worden uitgelegd: de filedruk is ondanks al dat extra asfalt immers ook niet gedaald, en volgend jaar stijgt het aantal files dan vrijwel zeker weer (ceteris paribus, dus als er geen nieuw asfalt bij komt). Puntje voor de milieulobby.