Zorgen over sterke groei flexwerk, vooral bij jongeren

Zorgelijk

Flexwerkers hebben een veel zwakkere positie dan mensen met een vast contract Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt

De in Spanje werkzame Nederlandse econoom Marcel Jansen waarschuwde vorig week in de Volkskrant voor het groeiende leger werknemers zonder vast contract, ook in Nederland (Spanje is koploper tijdelijke banen).



Ook de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen vindt de nieuwe CBS-cijfers over het oplopende aantal flexbanen zorgelijk. 'Flexwerkers verdienen minder, bouwen geen of minder pensioen op, hebben minder opleidingsmogelijkheden en krijgen lastiger een hypotheek, dus ze hebben een veel zwakkere positie dan mensen met een vast contract.'



Volgens Wilthagen blijkt uit de CBS-cijfers dat Wet Werk en Zekerheid van PvdA-minister Lodewijk Asscher niet of onvoldoende heeft gewerkt. Die wet, waarop al veel kritiek was, had tot meer vaste banen en minder flexwerk moeten leiden. Het aantal vaste banen groeit ook wel, nu de economie floreert, maar het aantal tijdelijke banen groeit harder. Volgens Wilthagen is er 'een arbeidsmarkt met twee snelheden', met een groot verschil tussen korte flexcontracten en vaste banen. Hij wijst erop dat het ook lastiger is geworden om van flex naar vast over te stappen. In de jaren negentig had bijna de helft van de tijdelijke werknemers na een jaar een vaste baan. Nu is dat minder dan eenvijfde.