Zorgakkoord: zorg dichter bij huis in plaats van in het ziekenhuis moet kostenstijging tegengaan

Het akkoord reeds in werking

Verscheidene ziekenhuizen werken al zoals nu in het akkoord is vastgelegd. In Gorkum werken huisartsen, specialisten van het Beatrix-ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ samen in 'Kwaliteit Als Medicijn'. Hierdoor gebeuren nacontroles niet meer in het ziekenhuis maar bij de huisarts en wordt een infuus thuis aangebracht in plaats van tijdens dagbehandeling in het ziekenhuis.



In Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht wordt kennis over kanker bij kinderen geconcentreerd. Samen met 20 ziekenhuizen in het land wordt daar de complete oncologische zorg aan kinderen aangeboden.