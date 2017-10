Zonnepanelen en biologische wijnen, zo proberen deze kerken te vergroenen

Ze ziet het als haar taak als christen, en helemaal niet als iets om je over op de borst te kloppen. Drie jaar geleden ging Gees Hummel (68) met pensioen en sindsdien is ze een van de voortrekkers in het 'vergroenen' van haar protestantse kerk in het Utrechtse Hoogland. Duurzaamheid stond bij kerkelijk Nederland nooit zo op de radar, zegt Hummel. 'Terwijl in de Bijbel staat dat we voor de schepping moeten zorgen.'



Ja, de kerk zamelde trouw geld in als Bangladesh weer eens dramatisch overstroomde.