Zoektocht naar de juiste middelbare school voert vaak door mijnenveld: negen tips

Bereken de vertraging

Wat is de kans dat een leerling zijn of haar diploma behaalt zonder te blijven zitten? Om dat te bepalen moet je cijfers hebben van de doorstroom in de onderbouw (ob) en in de bovenbouw (bb). De percentages staan op scholenopdekaart.nl en op de site van de inspectie.



Omdat de bovenbouw niet op elk niveau even lang duurt, bereken je de kans om zonder vertraging de eindstreep te halen zo:



Voor vmbo: ob x ob x bb x bb

Voor havo: ob x ob x bb x bb x bb

Voor vwo: ob x ob x bb x bb x bb x bb



Voorbeeld: op een school is de doorstroom in de onderbouw 95 procent en in de bovenbouw van de havo 83 procent. De kans dat je zonder te doubleren het havo-diploma haalt is dan: 95% x 95% x 83% x 83% x 83% = 52% Met andere woorden: op deze school blijft bijna de helft van de havisten wel een keer zitten.