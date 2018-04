Zoekactie in Sint Jansbeek levert één goudvis op

Paaiseizoen

In Arnhem is zondag na urenlang zoeken één goudvis gevangen in de Sint Jansbeek, die door het centrum van de stad stroomt. Het visje had zich verscholen bij de monding van de beek in de Rijn. De goudvis mag verder leven in een aquarium in een plaatselijk café, zegt Arnhemmer Rob Garritsen, die goudvissen moest gaan vangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).