Zo verliep het NOS-slotdebat: landelijke partijen spelen op zeker, lokalen komen nauwelijks aan bod

Alsof de NOS de verwarring over deze nationaal/lokale verkiezingen er nog eens extra wilde inwrijven. Een schakelprogramma, Nederland Kiest, tussen Enschede, de wijk Leidsche Rijn, Rotterdam en de Utrechtse concertzaal TivoliVredenburg bood dinsdagavond de landelijke partijleiders en enkele lokale lijsttrekkers een laatste kans om met een simpele, heldere boodschap de dolende kiezer te verleiden. Een shout-out to the hood - kom in mijn kamp, hier hangt de nestgeur die je zoekt. En wat het onderwerp ook was: bijna elk debat kwam uit op migratie en asielzoekers, de nationale obsessie.



Naar genuanceerde standpunten is het vergeefs zoeken als drie lokale gesprekjes en tien landelijke duetten in amper anderhalf uur worden gepropt. Die landelijke inbreng blijft daardoor iets bedrieglijks houden: als Buma of Marijnissen zich knap staande houdt, wil dat niet zeggen dat CDA of SP in uw woonplaats de beste kandidaten heeft. En de paar minuten die elke lokale kandidaat kreeg toegemeten, volstaan niet om diens kwaliteit te beoordelen. Een dag eerder had Nieuwsuur laten zien dat een inhoudelijk lokaal debat - in dat geval met Rotterdamse kandidaten - wel gemakkelijk een uur lang spannend blijft.