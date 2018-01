Zo mislukte een van de spectaculairste ontsnappingspogingen van de afgelopen 25 jaar

Het was een goed georganiseerd en gecoördineerd kaping- en ontsnappingsplan Carolien Cnossen, officier van justitie

De avond voor de geplande ontsnapping nemen de verdachten hun intrek in een hotel in Eindhoven. De volgende ochtend vertrekken ze richting het zuiden. In een tapgesprek vangt de politie op dat de jongens zich druk maken over het juiste moment om naar de gevangenis te vliegen. De helikopter moet immers niet te vroeg aankomen. Want 'misschien staan ze nog in de gang, zijn ze bezig, zien ze die helikopter en doen ze alarm'. Benaouf A. mag luchten vanaf 13.55 uur, voor die tijd mag de helikopter niet te zien zijn.



Om 13:30 verschijnt verdachte Houssain el M. alleen bij Kempen Airport in Budel. Hij wordt meteen gearresteerd. Maar de gehuurde helikopter vliegt wel weg, want de politie vermoedt dat in Weert de andere verdachten klaarstaan om opgepikt te worden. Ook een arrestatieteam is onderweg. Als de inzittenden van een gestolen BMW de politie in het vizier krijgen, 'nemen ze de spat'. Maar even later wordt de bestuurder alsnog gearresteerd, de twee anderen worden later gepakt.