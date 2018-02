Zo getuigde Sonja Holleeder tegen haar broer: 'De moord op Cor, daar moet hij voor boeten. Hoe dan ook'

Je mag nergens over praten. Dat is Wim Sonja Holleeder

R: 'Na Cors begrafenis moest u naar het Amsterdamse Bos komen.'



S: 'Daar zei Willem dat ik mijn huis in Spanje aan Hillis moest geven, want de schutters op Cor moesten betaald worden.'



R: 'Wat kunt u over Willem Endstra verklaren?'



S: 'Mijn broer zat bij mij op de wc, ik moest de douche aanzetten, dan gaat ie poepen, dat doet ie bij iedereen hoor, dan zegt-ie: kom effe bij me zitten. Dit is een raar praatje, maar dat doe je dan dus. Hij zei dat Endstra met de politie sprak, dat wist hij van zijn petten, en dat Endstra eraan zou gaan. Hij zette altijd de douche of de droger of een kraan aan als hij zulke dingen ging zeggen.'



R: 'Waarom zou hij u zoiets vertellen?'



S: 'Hij maakt je monddood. Je mag nergens over praten. Dat is Wim. Als je wetenschap hebt van iets, trekt hij je ergens in mee.'



R: 'Wat kunt u zeggen over de geliquideerde Kees Houtman?'



S: 'Willem zei: het was hij of ik.'