Zijlstra legde woorden Poetin verkeerd uit

Verkeerde interpretatie

Zijlstra wordt door zijn coalitiepartners gesteund omdat 'de inhoud van het verhaal niet ter discussie staat'. De leugen was 'onverstandig', oordeelt premier Mark Rutte, maar Zijlstra hoeft niet af te treden.



Het klopt wel dat hij in een breder gesprek met Zijlstra over Poetin heeft gesproken, laat Jeroen van der Veer per e-mail aan de Volkskrant weten. Maar de opmerking van Poetin over Groot-Rusland was 'historisch bedoeld': 'Historisch gezien is Groot-Rusland groter dan huidig Rusland', schrijft Van der Veer. Hij vindt de interpretatie van Zijlstra 'dat huidig Rusland graag meer of veel invloed wil in wat Groot-Rusland was, logisch'.



Maar, zegt Van der Veer, die 'interpretatie in agressieve zin' is 'niet aan mij noch mijn woordgebruik'. Van der Veer herkent zich ook niet in het citaat over Kazachstan. 'Hoe ik de specifieke landen destijds aan Zijlstra heb verteld, herinner ik mij niet. Maar de term 'nice to have' is niet een zegswijze van mij.'